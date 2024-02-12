На Украине предложили отправить останки Столыпина в Россию

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По предложению директора государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максима Остапенко, на Украине рассматривается возможность включения останков Петра Столыпина в обменный фонд с Россией. Такую идею он озвучил в интервью телеканалу «1+1».
«Одной из идей является включение праха Столыпина в обменный фонд, несмотря на внешний вид и звучание этой инициативы. У нас есть ушедшие герои, у нас есть живые герои, находящиеся в плену, и у нас есть наши украинские выдающиеся деятели, находящиеся на территории Российской Федерации. Этот процесс можно начать», — отметил Остапенко.Прах Столыпина находится захороненным у северной стены Трапезной церкви на территории Киево-Печерской лавры.
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