В США предупредили Украину о возможной потере Одессы

ВС РФ в ночь на 8 февраля ударили по заводу «Экватор» в николаеве, поразив производство беспилотников и общежитие, где проживали бойцы ВСУ, а также иностранные кураторы. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, который сослался на информацию своих товарищей из самого города.