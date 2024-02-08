В США предупредили Украину о возможной потере Одессы

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Россия может забрать Одессу под свой контроль, Если Украина откажется от проведения мирных переговоров. Такое мнение выразил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман.
«Учитывая нежелание Украины обсуждать мир и намерение ее руководства избегать переговоров и воевать дальше, вопрос в том, понадобится ли Путину взять Одессу, остается открытым», — заявил Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
По его словам, велика вероятность того, что российское руководство отдаст приказ начать операцию по освобождению Одессы, если Украина откажется от мирного урегулирования конфликта. Этот город всегда считался русским, напомнил Фриман. А его потеря лишит Киев выхода к Черному морю.
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Элина Позднякова