На Украине предложили отправлять заключенных военных на фронт

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Координатор сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев заявил, что все украинские солдаты, находящиеся в местах лишения свободы, будут переведены на гауптвахты для «обучения» и отправки на передовую, передает РИА Новости.
Ранее на Украине заявили, что спрос на мобилизацию заключенных сократился. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
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Александр Климов