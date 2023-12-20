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В зоне спецоперации уничтожили наемника из США, который высмеивал российских солдат

Ликвидирован наемник из США Итан Хертвек, высмеивавший российских солдат
20 декабря 2023, 08:31
Фото: istock / Dmitry Belyaev

Фото: istock / Dmitry Belyaev

В зоне специальной военной операции ликвидировали американского наемника Итана Хантера Хертвека. Он активно пропагандировал негативное отношение к российским бойцам и доказывал свое превосходство над ними в своих соцсетях. Об этом сообщает агентство TrackANaziMerc, которое специализируется на поиске пропавших, ушедших и погибших иностранных наемников на территории Украины
По данным издания, бывший морской пехотинец ВС США, приехал на Украину летом этого года и проник в ряды военных медиков, как множество так называемых «солдат удачи» из других стран. Но, по информации источников, деятельность Хертвека была направлена на критику и оскорбления военнослужащих из России.

Пехотинца ликвидировали в районе Авдеевки в рамках спецоперации.


Ранее пленный ВСУ рассказал о «шквальном огне» по селу в ДНР до начала спецоперации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
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Телефон спас военного от пули снайпера ВСУ
20 декабря 2023, 08:29

Фото: istockphoto/Pinkypills

Российский военный спасся от выстрела украинского снайпера.
Пулю остановил смартфон, который лежал в кармане рядом с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал «Работайте, братья!».

Известно, что пуля прошла между пластин бронежилета и застряла в смартфоне. Солдат отделался легким ранением.

Ранее сообщалось, что пленный украинский военный Олег Белоусов рассказал, что ВСУ ещё до начала российской СВО прицельно обстреливала село в Донбассе, открывая по нему шквальный огонь. Об этом пишет РИА Новости.

Организованное военное сопротивление Украины может закончиться весной 2024 года. Такой прогноз сделал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, пишут РИА Новости.

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#всу
#сво
#украина
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В Запорожье спрогнозировали сроки обрушения фронта ВСУ
Балицкий: организованное военное сопротивление ВСУ может завершиться уже весной
20 декабря 2023, 07:05

Фото: istock / Anna_Anikina

Организованное военное сопротивление Украины может закончиться весной 2024 года. Такой прогноз сделал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, пишут РИА Новости.

«Думаю, что зима, весна — закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, что фронт Вооруженных сил Украины рухнет», — заявил губернатор.
Балицкий отметил, что падению основного фронта ВСУ способствуют 2 фактора — нехватка вооружение украинской армии и их слабая подготовка.

Он обратил внимание, что в составе ВСУ почти не осталось националистических батальонов, а вся армия «состоит или из дедушек, которые не могут воевать, или шпаны, пацанов совсем». Помимо этого, он отметил, что из-за неумения украинских бойцов пользоваться вооружением идут ее «большие потери».

Ранее украинский пленный рассказал о «шквальном огне» по селу в ДНР до начала спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
#армия
#прогноз
#вооружение
#новости
#всу
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Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили пикапы с личным составом ВСУ — МО РФ
20 декабря 2023, 05:56

Фото: iStock/vadimrysev

Операторы FPV-дронов ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожили пикапы с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.


Как сообщили в российском военном ведомстве, в первом пикапе, который уничтожил беспилотник российских десантников, находилось трое украинских солдат. После второго запуска дрона был выведен из рабочего состояния автомобиль Вооружённых сил Украины (ВСУ), а после третьего — финального — захода бойцы ВДВ РФ ликвидировали ещё один пикап противника в одном из населенных пунктов на правобережье Днепра.

Выполнив боевую задачу, расчет «крылатой пехоты» оперативно сменил свою позицию, чтобы не дать противнику возможности нанести ответный удар.

Количество беспилотников у российских войск в зоне проведения спецоперации растёт. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года». Глава государства подчеркнул, что огромную работу по предоставлению дронов российским военным ведут волонтёры, которые с начала спецоперации оказывают помощь солдатам.

Напоминаем, что Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#дрон
#вооружённые силы рф
#беспилотник
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Балицкий: На запорожском участке фронта — инициатива полностью на стороне России
20 декабря 2023, 04:49

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Cветлана Шевченко

Украинские войска практически не ведут активных атакующих действий на запорожском участке фронта. Противник несет огромные потери, инициатива полностью на стороне российских военных. Об этом сообщил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Если говорить о том, как это было летом, осенью и как это сейчас, то это три разных подхода к ведению боевых действий. <...> наши ребята очень грамотно сегодня ведут активную оборону. Противник выдохся настолько, что практически атакующих действий почти не ведет», — цитирует слова губернатора РИА Новости.

По его словам, украинские войска ещё пытаются идти в контратаки в районе Работина, но инициатива полностью у российских военных. В итоге, украинская группировка "Марун" вынуждена была уйти с запорожского направления, а Вооружённые силы Украины (ВСУ) вынуждены растаскивать по всему фронту свои силы, перебрасывая боеспособные части на донецкое направление, где ситуация ещё хуже.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#запорожская область
#губернатор
#вооружённые силы рф
#евгений балицкий
#интервью
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МО РФ: Артиллеристам в зоне СВО доставили 1,5 тысячи детских писем и рисунков
20 декабря 2023, 04:36

Фото: сайт Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащим артиллерийских подразделений группировки войск «Запад» на Купянском направлении доставили 1,5 тысячи детских рисунков и писем. Об этом пишет РИА Новости.
«В течение недели военнослужащим артиллерийских подразделений общевойсковой армии группировки войск «Запад» было доставлено на передовые позиции около 1,5 тысяч писем и рисунков от близких родственников военнослужащих и поддерживающих их детей из различных регионов России», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи группировки войск «Запад» регулярно доставляют почту для военных в зоне СВО, отметили в Минобороны.

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#украина
#сво
#минобороны
#запад
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Украинский пленный рассказал о «шквальном огне» по селу в ДНР до начала СВО
20 декабря 2023, 03:49

Фото: iStock/Tomas Ragina

Пленный украинский военный Олег Белоусов рассказал, что ВСУ ещё до начала российской СВО прицельно обстреливала село в Донбассе, открывая по нему шквальный огонь. Об этом пишет РИА Новости.
«Ребята, которые находились на блокпостах, украинские солдаты, гражданских, бывало, раздевали, машины обыскивали, многие вещи забирали. Телефоны отбирали, ценные вещи. И был еще один случай. Была стрельба со стороны одного посёлка, недалеко, километр от посёлка. Посёлок получал от колонны таргет на стрельбу. То есть, полный огонь. Со всех стволов», — цитирует агентство слова собеседника.

Белоусов уточнил, что речь идёт о периоде с 2014 года, когда началась украинская "антитеррористической операция", предшествующая российской спецоперации.

«Была ненависть к вот этим всем ДНР, ЛНР вот этим всем. То есть была к ним ненависть. И по большей частисолдаты ВСУ такие агрессивные были, не могли смотреть на этот паспорт, что с Донецка или области», — вспомнил военнопленный.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#солдаты
#днр
#лнр
#сво
#всу
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Канадские наёмники признали, что Украина проигрывает в конфликте
Globe and Mail: Канадские наёмники признали, что Украина проигрывает в конфликте
20 декабря 2023, 02:43

Фото: iStock/Anna_Anikina

Канадские наёмники признали, что Украина постепенно проигрывает в конфликте. Они добавили, что не понимают, зачем находятся в этой стране, пишет Globe and Mail.
Для Киева основной проблемой стало ослабление внимания Запада и замедление поставок военной помощи, рассказали наёмники Дейв и Джастин Смиты. По их словам, активные действия ВСУ закончились по причине нехватки боеприпасов. При этом российская армия, которая превосходит противника по численности, количестве артиллерии и танков, продолжает наступление.

«Российские пехотинцы продолжают идти вперед. Россия похожа на персонажа видеоигры, который постоянно возрождается», — цитирует издание слова одного из военных.

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#россия
#армия
#всу
#украина
#конфликт
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Герой России Кудинов рассказал, как подбил вражеский танк в 50 метрах от себя
19 декабря 2023, 23:23

Фото: сайт Кремля

Герой России рядовой Евгений Кудинов, который во вторник, 19 декабря, получил награду из рук президента РФ Владимира Путина, рассказал о своём подвиге. Об этом пишет РИА Новости.
«Я и товарищи мои готовились к бою, я слышал танки, что они едут, вышел из окопа на дорогу, а танк стоял от меня метрах в пятидесяти. Но так получилось, что я оказался немного быстрее», — цитирует агентство слова военнослужащего.

Кудинов подчеркнул, что «враг не прошёл». Бойцы ВС РФ отбили атаку, в то время как противник не смог даже подойти к российским подразделениям.

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#танки
#всу
#вс рф
#путин
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Владимир Зеленский отказался подписывать закон о мобилизации женщин
19 декабря 2023, 22:24

Фото: iStock/Olga Balynska

Президент Украины Владимир Зеленский, во время пресс-конференции, выступил против мобилизации женщин.
«Женщин нет, не подпишу», - заявил Зеленский, отвечая на вопрос о подписании закона о мобилизации женщины в ряды Вооружённых сил Украины.

При этом, он отметил, что подпишет закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет, если на то ему приведут достаточное количество весомых аргументов.

Ранее Владимир Зеленский признал провал контрнаступления ВСУ, заявив, что ​операция не увенчалась успехом из-за того, что тактика украинской армии была ​заведомо всем известна. Он подчеркнул, что впредь не будет раскрывать предстоящие шаги ВСУ.

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#владимир зеленский
#всу
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#мобилизация
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