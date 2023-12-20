В зоне спецоперации уничтожили наемника из США, который высмеивал российских солдат

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В зоне специальной военной операции ликвидировали американского наемника Итана Хантера Хертвека. Он активно пропагандировал негативное отношение к российским бойцам и доказывал свое превосходство над ними в своих соцсетях. Об этом сообщает агентство TrackANaziMerc, которое специализируется на поиске пропавших, ушедших и погибших иностранных наемников на территории Украины
По данным издания, бывший морской пехотинец ВС США, приехал на Украину летом этого года и проник в ряды военных медиков, как множество так называемых «солдат удачи» из других стран. Но, по информации источников, деятельность Хертвека была направлена на критику и оскорбления военнослужащих из России.
Пехотинца ликвидировали в районе Авдеевки в рамках спецоперации.
Ранее пленный ВСУ рассказал о «шквальном огне» по селу в ДНР до начала спецоперации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак