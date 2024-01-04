На Украине предложили разыгрывать мобилизацию среди населения

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На Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку. О таком предложении сообщил бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов.
«Государство случайно извлекает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие нет. И так поступает для каждой волны мобилизации», — описал он подобную схему в социальных сетях.При этом комментарии к посту, как пишет украинское издание «Страна», оказались жёстко негативными.
26 декабря украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. По этому законопроекту, отказ украинских граждан от прохождения военно-лечебной комиссии будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Эти изменения вносятся параллельно с законопроектом о мобилизации в стране и публикуются на официальном сайте Верховной Рады.
Напомним, режим военного положения введён на Украине с 24 февраля 2022 года. На следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор выезд за рубеж запрещён для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
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