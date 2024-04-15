На Украине предрекли завершение конфликта в случае войны Ирана и Израиля

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Конфликт между Ираном и Израилем может привести к завершению боевых действий на Украине, считают авторы издания «Страна.ua».
По их мнению, с учетом перспективы вовлечения США в конфликт на Ближнем Востоке, американское правительство может прийти к выводу о необходимости прекращения военных действий на украинском фронте.
Они отмечают, что для США становится проблематичным военно-технически и финансово поддерживать два полномасштабных конфликта, особенно в контексте напряженной обстановки в Корее и Тайване.
Авторы предполагают, что американское правительство будет пытаться убедить Киев согласиться на прекращение боевых действий по линии фронта путем договоренностей с Москвой.
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Они отмечают, что для США становится проблематичным военно-технически и финансово поддерживать два полномасштабных конфликта, особенно в контексте напряженной обстановки в Корее и Тайване.
Авторы предполагают, что американское правительство будет пытаться убедить Киев согласиться на прекращение боевых действий по линии фронта путем договоренностей с Москвой.
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Артем Кузьмин