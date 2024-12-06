На Украине представили дрон-ракету «Пекло»

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Украинский концерн «Укроборонпром» представил дрон-ракету «Пекло». Об этом сообщает УНИАН.
Ракету назвали разработкой украинской оружейной промышленности. «Пекло» может лететь со скоростью до 700 км в час, максимально расстояние полета ограничено 700 километрами. На презентации присутствовал лично Владимир Зеленский, который передал ракету ВСУ.
Отмечается, что данный вид оружия якобы ни в чем не уступает российским ракетам, однако при этом обходится гораздо дешевле в производстве. Иные характеристики «Пекла» не раскрываются.
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