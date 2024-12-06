В Италии предсказали раздел Украины после конфликта

Фото: iStock/Silent_GOS
Итальянское издание Il Fatto Quotidiano перечислило три возможных варианта урегулирования украинского конфликта, каждый предполагает разделение Украины.
Так, издание пишет, что Украину могут поделить по «немецкой модели». То есть подконтрольная киевской власти территория страны окажется под «зонтиком НАТО». Однако в Москве и Вашингтоне считают опасным подобное развитие событий.
Вторым сценарием предполагается превращение Украины в «европейский Израиль». То есть страна не вступит в НАТО, но будет получать поддержку от стран-членов альянса. Но и это вариант является дорогим и имеет свои риски. Предполагается, что Киев могут накачать вооружением, а тогда Украина станет сильным в военном плане государством, что не оценят другие страны.
Вот последний вариант, по данным издания, является самым реальным. Он предполагает, что Украину поделят при участии какой-то международной миссии, в которую, вероятно, войдут Китай, Индия и страны Персидского залива.
Читайте также:
На Украине начали продавать «президентские» яйца ко Дню ВСУ
Глава МИД Норвегии призвал усилить поддержку Киеву после речи Лаврова
Лавров обозначил, чьим уделом является решение конфликта на Украине
Вторым сценарием предполагается превращение Украины в «европейский Израиль». То есть страна не вступит в НАТО, но будет получать поддержку от стран-членов альянса. Но и это вариант является дорогим и имеет свои риски. Предполагается, что Киев могут накачать вооружением, а тогда Украина станет сильным в военном плане государством, что не оценят другие страны.
Вот последний вариант, по данным издания, является самым реальным. Он предполагает, что Украину поделят при участии какой-то международной миссии, в которую, вероятно, войдут Китай, Индия и страны Персидского залива.
Читайте также:
На Украине начали продавать «президентские» яйца ко Дню ВСУ
Глава МИД Норвегии призвал усилить поддержку Киеву после речи Лаврова
Лавров обозначил, чьим уделом является решение конфликта на Украине
Элина Позднякова