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Вероятность скорого краха украинской армии не подлежит сомнению, вопрос лишь в сроках. Об этом сообщил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По словам эксперта, крах ВСУ может случиться в ближайшие недели, еще до того, как Дональд Трамп станет президентом Соединенных Штатов, хотя некоторые политолони уже ведут счет на дни.
Доктороу отметил, что не представляет, как украинцы смогут выстоять в этом конфликте.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Доктороу отметил, что не представляет, как украинцы смогут выстоять в этом конфликте.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова