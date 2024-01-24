На Украине предъявлены обвинения главе российской КТРВ Обносову

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Служба безопасности Украины предъявила обвинения гендиректору корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борису Обносову.
Сообщается, что СБУ собрала доказательства на гендиректора российской корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова.
Ему предъявили обвинение по статье о пособничестве в агрессии против Украины. В данный момент решается вопрос об объявлении в международный розыск.
По утверждениям СБУ, правоохранители выявляют, блокируют, а потов обратят в доход Украины неназванные иностранные активы, которые якобы принадлежат Обносову.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 22-летний студент из Донецка заявил в полицию на 45-летнего астронома, которая во время беседы в метро о СВО поддержал Украину. «Фонтанка» пишет, что женщину задержали у станции «Владимирская». По словам студента, во время беседы на «Достоевской» женщина выразила симпатию действиям ВСУ. Также студент увидел на её рюкзаке шеврон в виде сине-желтого флага размером 5 на 3 см.
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Ему предъявили обвинение по статье о пособничестве в агрессии против Украины. В данный момент решается вопрос об объявлении в международный розыск.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 22-летний студент из Донецка заявил в полицию на 45-летнего астронома, которая во время беседы в метро о СВО поддержал Украину. «Фонтанка» пишет, что женщину задержали у станции «Владимирская». По словам студента, во время беседы на «Достоевской» женщина выразила симпатию действиям ВСУ. Также студент увидел на её рюкзаке шеврон в виде сине-желтого флага размером 5 на 3 см.
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Мария Фирсова