Живов опроверг информацию о дефиците снарядов у ВСУ

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Политолог, военный эксперт Алексей Живов опроверг информацию о том, что ВСУ испытывают катастрофический снарядный голод.
«Когда боеприпасы начнут заканчиваться, мы это сразу увидим: начнет кусками в разных местах проваливаться фронт. Без боеприпасов воевать невозможно, потому, как только начнется дефицит, сопротивление станет слабее, военные будут отходить, а не принимать бой», - цитирует «Лента.ру» Живова.
Таким образом, он не считает, что ВСУ испытывают острый дефицит снарядов. Он также заметил, что ВСУ изначально компенсировали дефицит снарядов более высокой точностью боевой работы.
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