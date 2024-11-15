«Хочет отдать ребенка»: почему в ЕС паникуют из-за Украины

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Евросоюз (ЕС) паникует, что с приходом к власти республиканца Дональда Трампа Вашингтон целиком переложит на Европу всю ответственность за помощь Киеву. Такое мнение выразил экс-советник НАТО Жак Бо в беседе с YouТube-каналом Deep Dive.
«Ну, очевидно, что Трамп <…> хочет отстранить Соединенные Штаты от этого конфликта. Я имею в виду, что у него просто экономический взгляд на это. <…> Вот почему у нас паника здесь в Европе: Трамп хочет отдать ребенка (Украину. — Прим. ред.) европейцам», — прокомментировал эксперт.
Собеседник подчеркнул, что у Европы нет ресурсов, чтобы помогать Украине на долгосрочной основе — ни финансовых, ни военных. Бо заключил, что придется рано или поздно решать конфликт политически.
Ранее сообщалось, какой план провалился у США.
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Никита Кротов