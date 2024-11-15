«Можно обескровить ее»: на Западе высказались о России и об СВО на Украине

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Штаты не смогли ослабить РФ через Украину, заявил политолог из США, профессор Джон Миршаймер в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Я не понимаю, почему мы не признаем, что есть пределы того, что можно сделать с помощью военной силы. Идея о том, что можно нанести удар по России, можно обескровить ее на Украине, — все эти идеи не привели ни к чему, кроме провала», — прокомментировал эксперт.Миршаймер добавил, что этот путь бессмысленный и обратил внимание, что РФ побеждает в боях, а также способна продвинуться и дальше.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Ранее сообщалось, из-за чего на Западе забили тревогу.
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Никита Кротов