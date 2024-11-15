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«Можно обескровить ее»: на Западе высказались о России и об СВО на Украине

Профессор Миршаймер: план США нанести удар по РФ через Украину провален
Фото: istockphoto/IherPhoto

Фото: istockphoto/IherPhoto

Штаты не смогли ослабить РФ через Украину, заявил политолог из США, профессор Джон Миршаймер в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Я не понимаю, почему мы не признаем, что есть пределы того, что можно сделать с помощью военной силы. Идея о том, что можно нанести удар по России, можно обескровить ее на Украине, — все эти идеи не привели ни к чему, кроме провала», — прокомментировал эксперт.
Миршаймер добавил, что этот путь бессмысленный и обратил внимание, что РФ побеждает в боях, а также способна продвинуться и дальше.



Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Ранее сообщалось, ​из-за чего на Западе забили тревогу.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
ВСУ вывезли на Украину 23 жителя Курской области, в том числе новорождённого
Омбудсмен Москалькова: 23 жителя Курской области вывезли на Украину
15 ноября 2024, 16:03

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

На территорию Украины из Курской области насильно вывезены 23 россиянина. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее слова приводит РИА Новости.
Ранее Москалькова сообщала, что на территории Сумской области Украины найдены 13 россиян, которых насильно переместили из Курской области. Она уточнила, что российская сторона пытается вернуть их на родину.

«Сегодня мы установили большее количество. Я уже называю не 13, а 23 человека, в отношении которых нами установлены достоверные сведения о том, что они находятся в Сумской области», — заявила Москалькова.

Она уточнила, что среди вывезенных россиян на территории Украины находятся новорожденный ребенок, бабушка с трехлетней девочкой, инвалид и пожилые люди.

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#новорождённый
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Подполье сообщило об ударе по ВСУ в Красном Лимане
Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по пункту дислокации ВСУ в Красном Лимане
15 ноября 2024, 15:53

Фото: iStock/aapsky

Пункт временной дислокации ВСУ был поражен в результате удара в Красном Лимане ДНР. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, около 13:45 «прилетело в микрорайон Южный».
«По информации агентуры, удар пришелся по пункту временной дислокации ВСУ в районе Краснолиманского медицинского колледжа», — передал он.\
Ранее Лебедев сообщал, что пророссийское подполье совершило диверсию на электроподстанции «Сергеевка» в Черниговской области, обесточив украинский зенитно-ракетный комплекс и оставив без связи станцию войск связи ВСУ. Диверсия, по его информации, была проведена за два часа до удара по военным объектам в Киевской области.

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#комплекс
#всу
#удар
#рф
#диверсия
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США получит доказательства о концлагере в штаб-квартире СБУ
Депутат Рады пообещал передать посольству США документы о концлагере СБУ
15 ноября 2024, 15:30

Фото: iStock/nito100

Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, пообещал передать посольству США на Украине документы с доказательствами о концлагере в штаб-квартире СБУ. Об это он заявил в своем телеграм-канале. Ранее он писал, что пыточную организовали в 2022 году в главном офисе СБУ в Киеве.
«Дал команду передать все документы о концлагере, действовавшем в СБУ за деньги американских налогоплательщиков, в посольство США на Украине», — написал он.
По информации Дубинского, что в создании концлагеря участвовали бывший глава СБУ Иван Баканов и тогдашний его заместитель Василий Малюк*.

Напомним, Дубинский заявлял, что по данным свидетеля, помещение было в главном офисе спецслужбы в Киеве на Владимирской улице, 33, куда доставлялись люди для внесудебных допросов и пыток.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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#посольство
#сбу
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В США сделали шокирующее заявление о мобилизации на Украине
Госдеп: паспорт США не поможет украинцам от мобилизации
15 ноября 2024, 15:06

Фото: istockphoto/Evgenia Parajanian

Украинцы с гражданством США не спасутся от мобилизации в республике, поскольку действует военное положение, сообщили в американском Госдепе.
«Украинское законодательство не признает двойное гражданство, и Украина не признает ваше гражданство США, если вы также являетесь гражданином Украины. К гражданам с двойным гражданством в Украине будут относиться как к гражданам Украины, и при въезде и выезде из страны они должны будут использовать украинский паспорт», — прокомментировали в пресс-службе.
Причем это касается и американских граждан с паспортом Украины, отметили в Госдепе. Американцам, связанным с Украиной, рекомендовано перед поездкой проконсультироваться с украинским консульством.

Мобилизация на Украине началась в конце февраля 2022 года и постоянно ужесточается.

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#украина
#война
#сво
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#паспорт
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«Недоумение»: в России оценили новый «план стойкости» Зеленского
Рогов: трансформация нового плана Зеленского вызывает недоумение
15 ноября 2024, 14:41

Владимир Зеленский

Новый «план стойкости» Владимира Зеленского вызывает недоумение. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.
Ранее Зеленский сообщил о скором представлении нового плана для Украины, «плана стойкости», который будет состоять из 10 пунктов, охватывающих вопросы безопасности, энергетики, вооружений и культурного суверенитета.

«Новый план Зеленского вызывает недоумение по той простой причине, что буквально вчера у него был план победы, а теперь план стойкости. Что произошло за этот короткий период, если собирающийся побеждать человек теперь надеется хотя бы выстоять?» — отметил Рогов.

По его словам, победа, превращающаяся в предательство, является традицией украинской политики. Он добавил, что в озвученных Зеленским различных вариантах плана можно запутаться.

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#зеленский
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На Западе забили тревогу из-за ситуации под Купянском
Меркурис: российские войска стремительно теснят ВСУ под Купянском
15 ноября 2024, 14:23

Фото: iStock/Diy13

Британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что российские военные активно теснят ВСУ в районе Купянска. Такое заявление он сделал в своем блоге на YouTube.
По его словам, силы РФ стремительно сжимают позиции украинских войск в этом регионе, вскоре вся территория к востоку от реки Оскол и к югу от Купянска окажется под полным контролем России. Меркурис отметил, что зона, контролируемая ВСУ вблизи города, быстро уменьшается.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины усилили огневые удары по населенным пунктам на Купянском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Пленный ВСУ Тарасевич: раненые солдаты бегут из больниц, чтобы не воевать
15 ноября 2024, 14:16

Фото: iStock/Diy13

Раненые солдаты ВСУ сбегают из госпиталей, чтобы не отправляться в зону боевых действий. Об этом рассказал военнослужащий 15-й бригады национальной гвардии Украины (НГУ) Даниил Тарасевич, попавший в плен на красноармейском направлении. Видео допроса публикует Минобороны РФ.
«Много "трехсотых". Вот "трехсотым", наверное, повезло тем, что его положили в больницу, и он из больницы просто сбежал домой. Уже просто гребут всех, как-никак скоро оно закончится, не знаю насколько скоро, но людей просто уже нет, если нас (НГУ) начали брать», — рассказал Тарасевич.

Он пояснил, что члены НГУ должны следить за порядком в городе. Он также добавил, что в зону боевых действий отправляют даже писарей без какой-либо подготовки, а сотрудники ТЦК получают деньги за каждого человека. Именно поэтому они забирают даже инвалидов.

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#сотрудники
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Агент СБУ получил свыше 14 лет за покушение на главу района в ЛНР
15 ноября 2024, 14:06

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Агента Службы безопасности Украины (СБУ) Владислава Роменского приговорили к более чем 14 годам колонии строгого режима за покушение на главу Беловодского района Луганской народной республики (ЛНР). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на помощника прокурора ЛНР Елену Усачеву.
«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Роменского к 14 годам 10 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — прокомментировала она.
Собеседница агентства добавила, что с сотрудниками СБУ осужденный сговорился еще в феврале 2022 года. Он выстрелил по машине чиновника не меньше 20 раз, однако пострадавший выжил.

Также Роменский хотел подорвать служебную машину начальника Министерства Госбезопасности Беловодского района региона, но его задержали.

По данным СК, Роменский привлек своего отца. Тот уже получил срок в более чем четыре года колонии.

«Его отец приговорен к 4 годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении сотрудника Службы безопасности Украины выделено в отдельное производство», — добавила Старший помощник руководителя управления СК РФ по региону Елена Марковская.

Она уточнила, что Владислав Роменский выплатит потерпевшим компенсацию в 400 тысяч рублей.

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#суд
#лнр
#покушение
#криминал
#уголовное дело
#война
#сво
#конфликт
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ВС РФ уничтожили в Одессе катера CombatBoat и повредили ЗРК Gepard
15 ноября 2024, 14:00

Фото: iStock/dzika_mrowka

Минувшей ночью армия России атаковала порт в Одессе. На протяжении двух часов российские дроны «Герань» били по территории порта, используемого ВСУ в военных целях, пишет Telegram-канал Condottiero.
Атака произошла в два этапа. Сначала ВС РФ поразили несколько целей. В результате попаданий зафиксирована вторичная детонация, что, вероятно, связано с попаданием по боеприпасам.

Спустя некоторое время ещё несколько российских дронов появились у Одессы. По ним велся огонь из ЗРК. Четыре дрона удалось сбить, еще три достигли назначенных целей. По словам местных жителей, после прилёта замолкли звуки со стороны позиции ПВО. Военкоры полагают, что дроны могли её уничтожить.

Кроме того, ранее стало известно, что в Одессу прибыл командующий ВМС Дании контр-адмирал Хенрик Рюберг, который сопровождал уникальный груз - десантно-штурмовые катера шведской постройки типа CombatBoat 90H. ВМС Украины впервые публично продемонстрировали получение оружия такого типа. И впервые этот особо опасный тип вооружения был уничтожен.

Таким образом, по предварительным данным, в Одесском порту уничтожена партия 155-мм снарядов, серьезные повреждения получила немецкая зенитная установка Gepard, один из прилетов пришелся на топливный резервуар «неработающего» терминала. Также частично повреждены катера, доставка которых была анонсирована 12 ноября.

Прилеты сопровождались интенсивной детонацией, тушение пожара в порту до сих пор продолжается.

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