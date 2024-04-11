Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На Украине пришли в ужас из-за маневра ВС России

На Украине пришли в ужас из-за маневра ВС России

«Апостроф»: ВКС России нашли окно для ударов по позициям ВСУ у Часова Яра
11 апреля 2024, 19:33
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские военные нашли безопасный способ наносить удары по позициям ВСУ у Часова Яра, рассказал полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире «Апостроф TV».
«Российская авиация, в частности штурмовики Су-25, могут в краткосрочные промежутки времени атаковать сектор Часового Яра. Они вычисляют момент, когда у наших ПЗРК происходит перезарядка, и в этот момент быстро атакуют и затем быстро отходят», — пояснил он.
Украинский военный также отметил, что ВСУ не в состоянии разместить тяжелые системы ПВО в районе Часова Яра, так как российские силы быстро обнаружат и уничтожат их.



В последнее время российские военные добились значительных успехов на Донецком направлении, в том числе, 23 марта они заняли село Красное.

Читайте также:

Украине указали на неизбежность сдачи Часов Яра

Удары по ЗАЭС, продвижение к Часов Яру, «Искандер» разнёс склад ВСУ: Последние новости СВО

«Освобождают ниши»: Дандыкин назвал возможную причину поведения ВСУ под Часов Яром
#склад
#военные
#авиация
#село
#новости
#сво
#всу
#заэс
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Опаснее Кинжала»: ВС РФ впервые применили новейшее оружие для уничтожения Трипольской ТЭС
Defence Express: ВС РФ применили новейшие Х-69 для атаки на Трипольскую ТЭС
11 апреля 2024, 20:06

Фото: iStock/bpawesome

Для удара по украинской Трипольской ТЭС армия России применила новейшие ракеты Х-69, которые являются опаснее «Кинжала», что позволило полностью уничтожить мощнейшую электростанцию Киевской области. Об этом пишет Defence Express.
В статье уточняется, что Х-69 является дозвуковой крылатой ракетой для истребителей. Она способна лететь на сверхнизкой высоте – порядка 20 м. При этом, по данным издания, запустили ракету с расстояния порядка 400 км, когда в характеристике указано, что она может пролетать до 290 км.

Эти ракеты позволят России поражать множество объектов Украины с истребителей, которые могут подлетать к границе на 50-70 км.

«Результативный удар говорит о возможности ее проникновения сквозь очевидно истощенную ПВО», — говорится в статье.

При этом Х-69 является универсальной в плане носителей и может применяться не только с Су-57, но также самолетов типов МиГ-29К и МиГ-35, Су-34 и Су-35. Таким образом, запуск с самолетов тактической авиации позволит скрыть признак ракетных атак, когда взлет стратегических бомбардировщиков фиксируется Украиной заранее.

При этом автор статьи отметил, что если ВКС РФ будут запускать их с территории Белоруссии, то в зону поражения войдет вся Украина, кроме Закарпатской области.

Читайте также:

Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена

Четверг 11 апреля стал чёрным днём для истории «Центрэнерго Украины»

ВС РФ уничтожили ТЭС под Киевом: куда еще долетели «Герани» и что потерял украинский олигарх
#украина
#вкс
#вс рф
#ракеты
#удар
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военэксперт Дандыкин назвал сроки взятия ВС РФ Одессы и Харькова
Военэксперт Дандыкин: Начнём брать Одессу и Харьковь в этом году
11 апреля 2024, 20:00

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Военный эксперт Василий Дандыкин высказал предположение о том, что армия России начнёт операцию по взятию Одессы и Харькова до конца лета 2024 года.
«Вполне вероятно, начнём крупную операцию. Я так понимаю, в санитарную зону входят не только закреплённые в Конституции Херсон, Запорожье, ДНР и ЛНР. Может, и Одесса, Харьков и Николаев, где базируются и производятся БПЛА и надводные дроны, эти города, вероятно, мы начнём брать в этом году», — пояснил в беседе с NEWS.ru Дандыкин.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Армия России ударила по подразделениям ВСУ, которые обстреливали Энергодар и Запорожскую АЭС.

Читайте также:

ВС РФ нанесли удар по подразделениям ВСУ, которые обстреливали Запорожскую АЭС

В Белогоровке ликвидировали боевиков с шевронами радикальных исламистов

ВС РФ уничтожили ТЭС под Киевом: куда ещё долетели «Герани» и что потерял украинский олигарх
#армия
#бпла
#одесса
#армия россии
#вс рф
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сумской области заявили о повреждении ТЭЦ
Областная администрация сообщила об ударе по ТЭЦ в городе Сумы
11 апреля 2024, 18:54

Фото: iStock/hxdyl

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Сумской области Украины получила серьезные повреждения, сообщил Telegram-канал Colonelcassad в четверг, 11 апреля.
«В Харьковской области объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из 47 населенных пунктов», — говорится в публикации.
Ранее в тот же день мэр Харькова Игорь Терехов объявил, что ТЭЦ, поставляющая городу электроэнергию, получила повреждения.

Читайте также:

ВС РФ уничтожили ТЭС под Киевом: куда еще долетели «Герани» и что потерял украинский олигарх

Появилось видео пожара на одной из крупнейших ТЭС Украины после удара ВС РФ

В Днепропетровске после взрыва повреждена тепловая электростанция
#эвакуация
#видео
#тэц
#мэр
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России суд впервые обвинил бойца ВС РФ по делу о добровольной сдаче в плен
11 апреля 2024, 18:21

Фото: iStock/Sinenkiy

На Сахалине впервые будут судить бойца ВС РФ за добровольную сдачу в плен. Такие данные появились в базе Первого Восточного окружного военного суда.
Согласно сообщению, дело рассматривал Южно-сахалинский гарнизонный военный суд. Мужчину обвинили сразу по двум статьям: дезертирство в период мобилизации или ведения боевых действий (от пяти до 15 лет лишения свободы) и добровольная сдача в плен (от трех до десяти лет тюрьмы).

Имя обвиняемого не сообщается.

В России уголовное дело по факту добровольной сдачи в плен заведено впервые.

Ещё в сентябре 2022 года президент России Владимир Путин внёс изменения в УК РФ, которые предусматривают наказание за самовольную сдачу в плен, отказ участвовать в боевых действиях и мародерство в виде лишения свободы до 10 лет.

Читайте также:

Несовершеннолетняя девушка украла у раненого бойца СВО три миллиона рублей

В Новочеркасске у бойца СВО хотят забрать единственное жильё

Россиянка украла у бойца СВО миллион рублей и сбежала с любовником
#суд
#дело
#изменения
#уголовное дело
#владимир путин
#президент
#ук
#наказание
#девушка
#сво
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ: Британия с ВСУ готовили штурм российской буровой в Черном море
11 апреля 2024, 18:18

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Взятый в плен украинский военнослужащий заявил, что совместно с ВСУ британские спецслужбы готовили диверсию на буровой вышке МСП-17 в Черном море, сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.
По данным ведомства, британские инструкторы разрабатывали операцию для сил специальных операций ВСУ, направленную на захват технических средств сопровождения полетов беспилотных аппаратов Вооруженных сил России на буровой вышке МСП-17, расположенной на месторождении «Штормовое» в Черном море.

Пленник также отметил, что в ходе штурма буровой вышки МСП-17 диверсанты не смогли найти необходимого оборудования, и в результате подорвали станцию связи, которая находилась на платформе.

Читайте также:

Дерзкий штурм: Ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ на окраине Часова Яра

Бойцы ВСУ застрелили командира из-за нежелания идти на штурм позиций ВС РФ

Контроль над Работино и штурм в Андреевке: последние новости СВО
#море
#мсп
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Харькове в результате утренних ударов повреждена питающая город ТЭЦ
11 апреля 2024, 18:14

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

В Харькове в результате утренних ракетных ударов ВС РФ повреждения получила теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), которая снабжает город электроэнергией. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов.
В своём телеграм-канале он также написал, что была полностью разрушена трансформаторная подстанция. Из-за повреждений электросетей несколько раз прекращало работу метро. Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщал, что во время утренней атаки по объектам критической инфраструктуры региона было нанесено не менее десяти ударов.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев передавал, что в Харькове было зафиксировано 16 «прилётов». Под удар попали ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод «Малышева» и завод железобетонных изделий, уточнил подпольщик.

Читайте также:

Харьков полностью обесточен после атаки по объектам энергетики Украины

Российские войска нанесли массированный удар по Харькову

ВС РФ ракетными ударами по Харькову уничтожили десятки солдат ВСУ
#метро
#завод
#тэц
#сво
#удар
#харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Европе раскрыли зловещий план Киева против России
Advance: Украина из-за провалов ВСУ может устроить взрыв на ЗАЭС
11 апреля 2024, 18:11

Фото: iStock/Volodymyr Kondratiev

Неудачи на фронте могут сподвигнуть Украину устроить взрыв на Запорожской атомной электростанции, пишет хорватское издание Advance.
«У Украины нет ядерного оружия, но она может спровоцировать ядерный взрыв на Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции в Европе», — говорится в статье.
Обозреватель отметил, что Киев, будучи в проигрышной позиции в конфликте с Россией, может предпринять очень опасный шаг, который принесет катастрофические последствия.

В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила о нападении беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений не зафиксировано.

Читайте также:

Украина вслед за Россией сделала запрос о заседании МАГАТЭ по ЗАЭС

«Ядерная катастрофа»: Директор ЗАЭС о последствиях атак украинских беспилотников

Специалисты ЗАЭС указали на подготовку провокации со стороны ВСУ
#взрыв
#украина
#аэс
#катастрофа
#всу
#киев
#магатэ
#заэс
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ нанесли удар по подразделениям ВСУ, которые обстреливали Запорожскую АЭС
Рогов: ВС РФ нанесли удары по обстреливавшей ЗАЭС бригаде ВСУ
11 апреля 2024, 17:37

Фото: iStock/aapsky

Армия России ударила по подразделениям ВСУ, которые обстреливали Энергодар и Запорожскую АЭС. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши точными ударами накрыли боевиков ВСУ, которые подвергали обстрелам Энергодар, Запорожскую атомную станцию, Каменско-Днепровский район Запорожской области», — цитирует ТАСС Рогова.

По его словам, личности некоторых боевиков удалось идентифицировать. Ими оказались военный из 121-й бригады теробороны ВСУ из Кировограда. Их удалось накрыть ударом в Никополе и его пригороде.

Напомним, 7 апреля украинские военные нанесли удар по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Прежде ВСУ атаковали станцию дроном-камикадзе. Представители ЗАЭС сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. После этого станция была неоднократно атакована украинской стороной.

Читайте также:

МАГАТЭ сообщило о получении информации о детонации дрона на Запорожской АЭС

Украинский дрон-камикадзе сбили над Запорожской АЭС

«Необратимые последствия»: Рогов об атаке на Запорожскую АЭС
#станция
#военные
#дрон
#аэс
#всу
#магатэ
#заэс
#удар
#рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны показало видео уничтожения американской БМП Bradley под Авдеевкой
11 апреля 2024, 17:37

Фото: iStock/aapsky

На авдеевском направлении российские военные уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley американского производства. Минобороны РФ опубликовало видео удара по бронетехнике.
Операторы российских беспилотников зафиксировали передвижение американской БМП, которая находилась под управлением ВСУ. На видео с БПЛА показано, как дрон-камикадзе точно наносит удар с воздуха по Bradley.

Читайте также:

Минобороны РФ поставили партию «убийц» американских Bradley

Украинский военнослужащий рассказал, как пережил удар российского танка по Bradley

Под Авдеевкой уничтожили БМП Bradley
#минобороны рф
#дрон
#видео
#бпла
#всу
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф