На Украине пришли в ужас из-за маневра ВС России

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Российские военные нашли безопасный способ наносить удары по позициям ВСУ у Часова Яра, рассказал полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире «Апостроф TV».
«Российская авиация, в частности штурмовики Су-25, могут в краткосрочные промежутки времени атаковать сектор Часового Яра. Они вычисляют момент, когда у наших ПЗРК происходит перезарядка, и в этот момент быстро атакуют и затем быстро отходят», — пояснил он.Украинский военный также отметил, что ВСУ не в состоянии разместить тяжелые системы ПВО в районе Часова Яра, так как российские силы быстро обнаружат и уничтожат их.
В последнее время российские военные добились значительных успехов на Донецком направлении, в том числе, 23 марта они заняли село Красное.
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Артем Кузьмин