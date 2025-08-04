04 августа 2025, 12:39

Медведчук: НАБУ и САП собирают материалы для народного трибунала над Зеленским

Владимир Зеленский

Лидер украинского общественно-политического движения «Украинская платформа» Виктор Медведчук заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали сбор материалов, которые могут лечь в основу народного трибунала против Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.





Медведчук прокомментировал недавнее решение Верховной рады, которая 22 июля поддержала законопроект, предложенный партией Зеленского «Слуга народа». Документ фактически лишает НАБУ и САП независимости и подчиняет их исполнительной власти. Это вызвало резкую реакцию оппозиции и антикоррупционных структур, ранее созданных под контролем Евросоюза.



По словам политика, на фоне происходящего антикоррупционные ведомства могут превратиться в инструмент внутренней зачистки в окружении Зеленского.





«Украинским антикоррупционным органам нужно полностью разобрать управленческую вертикаль украинской власти, а остатки подчинить себе», – отметил Медведчук.