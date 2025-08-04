04 августа 2025, 10:39

KP.RU: в Киеве ходят слухи, что к осени Зеленский сбежит из страны

глава киевского режима Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

В столице Украины всё чаще ходят разговоры о том, что Владимир Зеленский может покинуть страну уже к осени, приводит слова киевлянина KP.RU.





Он также прокомментировал ситуацию с нехваткой людей на передовой, пошутив, что вскоре в зону боевых действий будут отправлять 12-летних подростков.

«Если честно, в Киеве всё чаще говорят, что Зеленский планирует к осени бежать. Хоть в женском платье, хоть через румынскую границу в парике и на каблуках. Но он уже точно не хочет быть президентом, которому придется отвечать за кровавую кашу», — проливает свет на обстановку киевлянин.