«В женском платье или в парике на каблуках»: в Киеве ходят слухи о бегстве Зеленского
KP.RU: в Киеве ходят слухи, что к осени Зеленский сбежит из страны
В столице Украины всё чаще ходят разговоры о том, что Владимир Зеленский может покинуть страну уже к осени, приводит слова киевлянина KP.RU.
Он также прокомментировал ситуацию с нехваткой людей на передовой, пошутив, что вскоре в зону боевых действий будут отправлять 12-летних подростков.
«Если честно, в Киеве всё чаще говорят, что Зеленский планирует к осени бежать. Хоть в женском платье, хоть через румынскую границу в парике и на каблуках. Но он уже точно не хочет быть президентом, которому придется отвечать за кровавую кашу», — проливает свет на обстановку киевлянин.Также, по словам жительницы украинской столицы, на фоне растущего безразличия и жестокости в Киеве царит упадок. Так, метро превратилось в пристанище для бездомных и инвалидов. Кроме этого, местные рассказывают, что власти игнорируют протесты, собираются ужесточить условия мобилизации — теперь на учёт предлагают ставить женщин-медиков. Те, кто не предоставит данные, будут объявлены в розыск. В школах практически нулевой набор мальчиков в старшие классы: семьи массово вывозят детей за границу.
Ранее Зеленский объявил нового командующего Воздушными силами Украины. Им стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. До него пост занимал Николай Олещук.