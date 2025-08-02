Зеленский утратил политический инстинкт и стал одержим властью, пишет NZZ
Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ) выразило мнение, что Владимир Зеленский утратил политический инстинкт и стал одержим властью.
В материале отмечается, что Зеленский выглядит нерешительным и пытается лавировать между ожиданиями иностранных партнёров, гражданского общества и старых властных структур.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров в интервью РИА Новости заявил, что под давлением США Зеленский решил сдать назад в ряде ключевых вопросов.
22 июля Верховная рада приняла закон, который сделал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) зависимыми от решений генерального прокурора, что вызвало волну критики.
В ответ президент внес в парламент новый законопроект, направленный на восстановление независимости антикоррупционных органов, который был принят 31 июля. Эти события свидетельствуют о политической нестабильности и борьбе за влияние внутри украинской власти.
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