На Украине признали бедственное положение ВСУ в Курской области

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Армия России почти отрезала основную часть украинского плацдарма в Курской области от границы. Об этом свидетельствует карта украинского военного паблика.
«Они (ВС РФ – ред.) продолжили наступать на запад к югу от Суджи в районе Куриловки и прорвались практически до границы Украины в юго-западной части украинского плацдарма», — говорится в сообщении.
О продвижении российских войск в районе Куриловки стало известно еще 6 марта. Такими действиями армия России начала отрезать подразделения украинских боевиков, находящиеся в российском приграничье, от логистики, идущей с Украины.
На сегодняшний день уже почти все дороги в Суджу перерезаны российскими силами или находятся под их огневым контролем, что сильно усложняет снабжение ВСУ в Курской области.
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