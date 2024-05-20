На Украине признали частичную потерю Волчанска

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Заместитель начальника Харьковской областной военной администрации (ОВА) Роман Семенуха признал, что Волчанск частично потерян для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.
Он отметил, что город находится под контролем украинской армии на 60 процентов, при этом продолжаются атаки со стороны Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ).
Ранее Министерство обороны России сообщило о продвижении подразделений российской армии вглубь обороны ВСУ в Харьковской области и об отражении пяти контратак штурмовых групп ВСУ российскими вооруженными силами.
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