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Опубликованы фото Волчанска, где ВС РФ продолжают наступление

18 мая 2024, 14:45
Фото: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Фото: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Опубликованы фото Волчанска в Харьковской области, где российские войска продолжают наступление.
По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ВС РФ продвинулись на несколько домов, которые ранее находились в серой зоне.


Кроме того, российские войска вышли на правый берег реки Волчья, которая делит Волчанск на северную и южную части.



Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, украинские подразделения усиливают оборону, чтобы улучшить тактическое положение на данном участке фронта.

Ранее отставной полковник Михаил Тимошенко заявил, что российские войска возьмут Харьков без штурма. По его словам, российские войска, скорее всего, будут использовать тактику времён Великой Отечественной войны. Тогда Харьков тоже не брали штурмом, а окружили его, оставив небольшой коридор.

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#харьковская область
#вс рф
#спецоперация
ПВО сбила четыре авиабомбы французского производства над Белгородской областью
МО РФ: ПВО сбила 4 авиабомбы Hammer и 2 ракеты HARM над Белгородской областью
18 мая 2024, 14:59

Фото: iStock/sgolovunin

Дежурные системы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer и две противорадиолокационные ракеты HARM над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что попытка украинских войск произвести террористическую атаку на территорию России с помощью указанного вооружения была пресечена с 12:20 до 12:30 мск.

Подчеркнём, что авиационные бомбы Hammer произведены во Франции, а противорадиолокационные ракеты HARM – в США. Данное оружие поступило на Украину в рамках военной помощи западных союзников.

Ранее сообщалось, что Украина попросила США снять ограничения на использование западного оружия по территориям, которые Запад считает российскими.

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Депутат Вассерман призвал к ликвидации Украины как террористической организации
#пво
#бомба
#ракета
#белгородская область
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Депутат Вассерман призвал к ликвидации Украины как террористической организации
18 мая 2024, 14:54

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман призвал к ликвидации Украины как террористической организации. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Вассерман отметил, что значительное количество жителей Украины являются этническими русскими. А террористическая организация, которую имеет в виду парламентарий, задумана как антирусская.

Депутат предложил признать территорию Украины «естественной частью РФ», а ее жителей — частью русского народа. Вассерман заключил, что уничтожение всей организации ​поможет ​победить киевский режим.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#депутат
#режим
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#украина
#террористы
#спецоперация
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На Украине заочно предъявили обвинения главам ФСБ и Росгвардии
ГБР Украины заочно предъявило обвинения Бортникову, Золотову и еще 19 генералам
18 мая 2024, 14:35

Фото: iStock/Akintevs

Глав ФСБ и Росгвардии Александра Бортникова и Виктора Золотова, а также еще 19 сотрудников российских спецслужб заочно обвинили «в организации совершения госизмены бывшим руководством Службы безопасности Украины, разжигании национальной вражды и ненависти и незаконном препятствовании протестным акциям в 2013-2014 годы». Об этом сообщили в украинском Госбюро расследований.
В украинском ведомстве отметили, что якобы собрали доказательства подрывной деятельности российских спецслужб и лично Бортникова против Украины. Уточняется, что деятельность генералов РФ «способствовала сохранению режима Януковича».

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предъявила заочные обвинения российскому предпринимателю Олегу Дерипаске. В СБУ пояснили, что украинские предприятия, которыми владеет Дерипаска, поставляли России сырье для металлургической промышленности. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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На Украине дальнобойщики вышли на акцию протеста из-за закона о мобилизации
18 мая 2024, 14:30

Фото: iStock/Gabriele Grassl

Украинские дальнобойщики протестуют против насильственной мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Сотни фур перекрыли трассу Одесса – Киев. Водители начали протестовать из-за отсутствия брони от отправки в зону боевых действий.

На опубликованных кадрах видна многокилометровая очередь из грузовиков. Рядом видны полицейские автомобили. О задержаниях участников акции не сообщалось.

Ранее появилась информация, что с 19 по 22 мая территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) начнут массово задерживать мужчин. Раньше дальнобойщиков не останавливали по этой причине, но сейчас учащаются случаи, что водителей силой вытаскивают из фур и увозят для последующей высылке на фронт.

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#украина
#мобилизация
#протесты
#водители
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В Белгороде слышны взрывы на фоне ракетной опасности
18 мая 2024, 13:47

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности слышны взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в городе включены сирены, а взрывы гремят вблизи центральной площади.

Предупреждение о ракетной опасности появилось в районе 12:18. Жителей города призвали не подходить к окнам, укрываться в помещениях со сплошными стенами, а горожан, находящихся на улице, призвали спуститься в укрытие.

Сигнал был отменён примерно в 12:45.

Ранее, 12 мая, в ходе массированного обстрела ВСУ в Белгороде от попадания снаряда обрушился подъезд девятиэтажного дома. Спустя час рухнули чердачный этаж и крыша. В результате происшествия погибли 17 человек. Также травмы получили трое спасателей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.

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#белгородская область
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#всу
#взрыв
#воздушная тревога
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Армия России взяла новый рубеж в Волчанске
«РВ»: ВС России продвинулись на правый берег реки Волчья в Волчанске
18 мая 2024, 13:36

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российским войскам удалось выйти на правый берег реки Волчья в Волчанске. Об этом информирует Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».
Отмечается, что армия ВС РФ продвинулась внутри города, заняв при этом позиции в серой зоне. Согласно информации источника, река Волчья делит город на северную и южную части.

В настоящее время Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бойцы ВС РФ нанесли удар по аэродрому и промзоне в городе Миргороде Полтавской области. Он добавил, что ночью также гремели взрывы в Павлограде Днепропетровской области.

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#китай
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#вс рф
#минобороны
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В США неожиданно высказались о продвижении ВС РФ в зоне спецоперации
WSJ: продвижение ВС РФ является лишь началом масштабного наступления
18 мая 2024, 13:25

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Успешное продвижение ВС РФ под Харьковом может предварять крупное наступление. Об этом информирует The Wall Street Journal.
Согласно информации источника, целью российской армии может служить распыление сил ВСУ, испытывающих нехватку в живой силе.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Глава ГУР Украины добавил, что Киеву было тяжело найти личный состав для перевода в Харьковскую область.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#спецоперация
#харьковская область
#вс рф
#россия
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МО: ВС РФ освободили село Старица в Харьковской области
18 мая 2024, 13:15

Фото: iStock/zim286

Российские силы освободили село Старица в Харьковской области, об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации российского оборонного ведомства, Старицу освободили бойцы группировки «Север».

Пару недель назад российская армия начала наступление на Харьковском направлении. За это время ВС РФ удалось освободить более десятка населённых пунктов.

Самые активные боевые действия идут в городе Волчанск. Вчера украинские источники сообщили о продвижении российской армии в городе на несколько домов, которые ранее находились в «серой» зоне.

Ранее отставной полковник Михаил Тимошенко заявил, что ВС РФ возьмут Харьков без штурма, применив тактику Великой Отечественной войны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#всу
#сво
#харьковская область
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Немецкий аналитик признал, что ВС РФ полностью освободили Работино
Аналитик Bild Рёпке: ВС РФ полностью освободили Работино
18 мая 2024, 11:57

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские силы полностью освободили Работино, об этом сообщил аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке.
В Министерстве обороны России об освобождения села Работино в Запорожской области сообщили ещё 15 мая. Однако, в ряде украинских и западных изданиях эту информацию тут же опровергли.

Теперь же освобождение Работино подтвердил журналист крупнейшего немецкого издания Рёпке.

Напомним, село Работино — самый крупный населённый пункт, который Вооружённым силам Украины удалось отбить в ходе контрнаступления, которое прошло летом 2023 года. Западные эксперты преподносили наступления ВСУ как грандиозную операцию, однако, завершилась она практически без успехов.

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#работино
#запорожская область
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#всу
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