Опубликованы фото Волчанска, где ВС РФ продолжают наступление

Глав ФСБ и Росгвардии Александра Бортникова и Виктора Золотова, а также еще 19 сотрудников российских спецслужб заочно обвинили «в организации совершения госизмены бывшим руководством Службы безопасности Украины, разжигании национальной вражды и ненависти и незаконном препятствовании протестным акциям в 2013-2014 годы». Об этом сообщили в украинском Госбюро расследований.