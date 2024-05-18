Опубликованы фото Волчанска, где ВС РФ продолжают наступление

Фото: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»
Опубликованы фото Волчанска в Харьковской области, где российские войска продолжают наступление.
По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ВС РФ продвинулись на несколько домов, которые ранее находились в серой зоне.
Кроме того, российские войска вышли на правый берег реки Волчья, которая делит Волчанск на северную и южную части.
Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, украинские подразделения усиливают оборону, чтобы улучшить тактическое положение на данном участке фронта.
Ранее отставной полковник Михаил Тимошенко заявил, что российские войска возьмут Харьков без штурма. По его словам, российские войска, скорее всего, будут использовать тактику времён Великой Отечественной войны. Тогда Харьков тоже не брали штурмом, а окружили его, оставив небольшой коридор.
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Кроме того, российские войска вышли на правый берег реки Волчья, которая делит Волчанск на северную и южную части.
Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, украинские подразделения усиливают оборону, чтобы улучшить тактическое положение на данном участке фронта.
Ранее отставной полковник Михаил Тимошенко заявил, что российские войска возьмут Харьков без штурма. По его словам, российские войска, скорее всего, будут использовать тактику времён Великой Отечественной войны. Тогда Харьков тоже не брали штурмом, а окружили его, оставив небольшой коридор.
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Анастасия Чинкова