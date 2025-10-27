27 октября 2025, 21:09

Фото: iStock/zabelin

На Украине начинают признавать, что в ВСУ карьерный рост получают в основном командиры, которые без сожаления жертвуют подчинёнными. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.





В качестве примера собеседник агентства сослался на заявление депутата Верховной Рады Татьяны Черновол, которая отметила, что за годы конфликта продвижение по службе получили лишь так называемые «мясники».





«По сути депутат озвучила всем давно известные факты, которые долго не хотели признавать на Украине. Чего стоят все эти Манько, Ширяевы, Волошины, Апостолы, Солодаевы и другие, не говоря уже о назначении Сырского на пост главкома», — заявил источник.