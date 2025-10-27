На Украине признали, что карьеру в ВСУ делают «мясники», которым не жалко бойцов
На Украине начинают признавать, что в ВСУ карьерный рост получают в основном командиры, которые без сожаления жертвуют подчинёнными. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В качестве примера собеседник агентства сослался на заявление депутата Верховной Рады Татьяны Черновол, которая отметила, что за годы конфликта продвижение по службе получили лишь так называемые «мясники».
«По сути депутат озвучила всем давно известные факты, которые долго не хотели признавать на Украине. Чего стоят все эти Манько, Ширяевы, Волошины, Апостолы, Солодаевы и другие, не говоря уже о назначении Сырского на пост главкома», — заявил источник.По его словам, один из таких примеров — Валентин Манько, ранее судимый за коррупцию, разбой и грабеж. В августе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назначил его на должность командующего управлением штурмовых войск. Ранее Манько участвовал в так называемой антитеррористической операции в Донбассе в составе «Правого сектора»*, где его группа занималась разбоями и похищениями фермеров.
Кроме того, в источнике отметили, что полковник Дмитрий Волошин, допустивший большие потери в 82-й десантно-штурмовой бригаде, недавно возглавил группу войск «Курск» в новой структуре ВСУ. В интервью украинским СМИ он признался, что направлял необученных солдат на передовую, чтобы угодить командованию.
Командир 225-го штурмового полка ВСУ Олег Ширяев также известен злоупотреблением алкоголем, при этом его подразделение регулярно несёт серьёзные потери. Ранее сообщалось, что его не могли найти в течение недели после празднования дня тыловика ВСУ.