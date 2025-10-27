Зеленский угрожает расширением географии ударов по России

27 октября 2025, 20:01

Зеленский обсудил с военными расширение географии ударов по России

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил о планах расширить географию ударов по территории России с использованием дальнобойного оружия. Об этом сообщила пресс-служба главы киевского режима в своих соцсетях.