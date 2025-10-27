Достижения.рф

Зеленский обсудил с военными расширение географии ударов по России
Владимир Зеленский заявил о планах расширить географию ударов по территории России с использованием дальнобойного оружия. Об этом сообщила пресс-служба главы киевского режима в своих соцсетях.



В сообщении говорится, что на ставке с военными провели анализ эффективности украинских дальнобойных ударов за определённый период времени. Также Зеленский вместе с военнослужащими ВСУ определил задачи для расширения географии применения оружия, способного ударять по отдалённым территориям.

По данным офиса политика, на совещании также обсуждались последствия российских атак по украинской энергетической инфраструктуре, о чём Зеленскому представили отдельный доклад.

