Зеленский угрожает расширением географии ударов по России
Владимир Зеленский заявил о планах расширить географию ударов по территории России с использованием дальнобойного оружия. Об этом сообщила пресс-служба главы киевского режима в своих соцсетях.
В сообщении говорится, что на ставке с военными провели анализ эффективности украинских дальнобойных ударов за определённый период времени. Также Зеленский вместе с военнослужащими ВСУ определил задачи для расширения географии применения оружия, способного ударять по отдалённым территориям.
По данным офиса политика, на совещании также обсуждались последствия российских атак по украинской энергетической инфраструктуре, о чём Зеленскому представили отдельный доклад.
