В МИД рассказали о статусе диалога России и Украины

27 октября 2025, 19:15

Замглавы МИД России Галузин: подвижки по переговорам с Украиной отсутствуют

Фото: istockphoto/Mordolff

Российская и украинская стороны пока не могут договориться о новом раунде переговоров. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.





Отмечается, что собеседник участвовал в стамбульском диалоге 2025 года.





«Я могу сослаться на высказывания Дмитрия Сергеевича Пескова о том, что Украина не отвечает на наши инициативы и уходит от диалога. С тех пор ситуация не изменилась», — сказал Галузин.

