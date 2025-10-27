В МИД рассказали о статусе диалога России и Украины
Замглавы МИД России Галузин: подвижки по переговорам с Украиной отсутствуют
Российская и украинская стороны пока не могут договориться о новом раунде переговоров. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Отмечается, что собеседник участвовал в стамбульском диалоге 2025 года.
«Я могу сослаться на высказывания Дмитрия Сергеевича Пескова о том, что Украина не отвечает на наши инициативы и уходит от диалога. С тех пор ситуация не изменилась», — сказал Галузин.23 июля во дворце Чираган прошёл третий раунд переговоров делегаций России и Украины по урегулированию конфликта. РФ предложила создать три рабочие группы, которые будут работать в онлайн‑формате. Украинская сторона пообещала рассмотреть эту инициативу. Также обсуждались меморандумы обеих государств о принципах завершения боевых действий.