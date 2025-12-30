На Украине признали, что мобилизованных убивают в военкоматах
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сделал громкое заявление о происходящем в военкоматах Украины. Он сообщил, что сотрудники этих учреждений убивают мобилизованных. Об этом пишет РИА Новости.
Лубинец подчеркнул, что такие случаи не являются единичными. Он привел пример, который держит под личным контролем. Мужчина пришел в ТЦК по повестке и сообщил родным о своем намерении служить в армии. После этого связь с ним пропала. На следующий день близкие получили звонок из больницы, где им сообщили о смерти мобилизованного.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: