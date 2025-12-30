На Украине признали, что мобилизованных убивают в военкоматах

30 декабря 2025, 15:59

Украинский омбудсмен Лубинец: на Украине мобилизованных убивают в военкоматах

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сделал громкое заявление о происходящем в военкоматах Украины. Он сообщил, что сотрудники этих учреждений убивают мобилизованных. Об этом пишет РИА Новости.