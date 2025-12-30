Медведев раскрыл жестокий план Зеленского
Владимир Зеленский желает смерти всех россиян, хотя ему самому «костлявая часто дышит в спину». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
По его словам, глава киевского режима не только выразил это желание, но и отдал конкретные распоряжения о проведении масштабных атак.
«Недавно некий тряпичный уродец пожелал смерти «одному человеку». Всем понятно, что он хочет гибели не просто «одного человека», а вообще всех нас и нашей страны», — написал Медведев.Он также пожелал Зеленскому, чтобы после смерти его выставили в Кунсткамере для научных исследований. Политик сравнил его с «гомункулом» и предположил, что он может быть представителем другой расы из далекой галактики.