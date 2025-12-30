Атака БПЛА ВСУ в Краснодаре: есть пострадавшие

30 декабря 2025, 14:10

В результате атаки БПЛА ВСУ в Краснодаре есть двое пострадавших

Фото: istockphoto/Dragon Claws

Два человека получили ранения в Краснодаре в результате атаки беспилотников, их доставили в больницу. Об этом 30 декабря сообщил оперативный штаб региона в Telegram.