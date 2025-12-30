Атака БПЛА ВСУ в Краснодаре: есть пострадавшие
Два человека получили ранения в Краснодаре в результате атаки беспилотников, их доставили в больницу. Об этом 30 декабря сообщил оперативный штаб региона в Telegram.
По его данным, пострадавшие — мужчины. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Из-за падения обломков БПЛА повреждения есть у двух частных домов в товариществе «ЗИП». В одном из зданий пострадала кровля. Также зафиксировали поломки на участке контактной сети на железнодорожной станции Краснодар Сортировочный. На местах работают оперативные и специальные службы.
