На Украине признали, что в Стамбуле Путин желал достичь мира с Украиной

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Бывший замглавы МИД Украины Александр Чалый признался, что на переговорах в Стамбуле в 2022 году, стороны достигли определенного компромисса и приблизиться к мирному урегулированию конфликта. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Он отметил, что уже к концу апреля 2022 года конфликтующие стороны были максимально близки к мирному урегулированию конфликта. Однако «какие-то причины» достигнутые договоренности сорвались.
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