Назван следующий город, где ВСУ окажутся в окружении ВС РФ

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ВСУ должны покинуть Селидово в ДНР, чтобы избежать попадания в окружение ВС РФ, как это случилось в Угледаре. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Селидово сейчас находится под реальной угрозой оказаться в оперативном окружении. Правильным решением для украинцев будет признать эту реальность и отступить из Селидово, даже если это означает передачу города под контроль России», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.Он отметил, что командование ВСУ допустило серьезную ошибку, затянув вывод армии из Угледара. По мнению Меркуриса, этот опыт украинцы могут повторить и в Селидово. При этом там потери ВСУ станут значительнее угледарских, заключил аналитик.
Напомним, по данным на 1 октября, армия России установила полный контроль над Угледаром. В городе еще остаются небольшие части ВСУ, сейчас российские штурмовики проводят зачистку.
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Элина Позднякова