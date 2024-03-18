На Украине признали чувствительность ударов ВС РФ по ВСУ

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Армия России наносит чувствительные удары по позициям ВСУ, уничтожая американские ЗРК Patriot, живую силу и другое вооружение. Об этом заявил генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала «Прямой».
«Убитая инициатива привела к тому, что мы теряем те же Patriot. Когда начинаем разбираться, почему враг в Patriot попал, почему они, стояли, оказывается, ждали команды на движение», — рассказал Кривонос.
По его словам, армия России владеет мощной радиотехнической, радиоэлектронной и космической разведкой, которая оперативно вычисляет позиции ВСУ и боевой техники.
13 марта в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в Харьковской области поразили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot производства США.
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Элина Позднякова