На Украине признали неготовность страны к переговорам с Россией

11 сентября 2025, 19:46

Шмыгаль заявил о неготовности Киева договариваться с Москвой

Фото: iStock/Diy13

Киев пока не готов вести переговоры с Москвой. Об этом сообщил телеканалу Sky News министр обороны Украины Денис Шмыгаль.





По его мнению, для этого пока не сложились условия.





«В настоящее время еще нет. Мы должны работать вместе, усилить санкционное давление, нам нужно всё необходимое оружие», — пояснил Шмыгаль.