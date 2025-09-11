На Украине признали неготовность страны к переговорам с Россией
Шмыгаль заявил о неготовности Киева договариваться с Москвой
Киев пока не готов вести переговоры с Москвой. Об этом сообщил телеканалу Sky News министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
По его мнению, для этого пока не сложились условия.
«В настоящее время еще нет. Мы должны работать вместе, усилить санкционное давление, нам нужно всё необходимое оружие», — пояснил Шмыгаль.
Министр заключил, что для принуждения РФ к выполнению требований Украины необходимы как оружие, так и санкции.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.