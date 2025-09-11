В Европе спрогнозировали, когда закончится конфликт на Украине

11 сентября 2025, 19:27

Каллас заявила, что конфликт на Украине продлится еще пару лет

Фото: iStock/sinonimas

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что конфликт на Украине может продлиться еще два года, передает агентство EFE.