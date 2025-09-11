В Европе спрогнозировали, когда закончится конфликт на Украине
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что конфликт на Украине может продлиться еще два года, передает агентство EFE.
Она выразила недовольство тем, что все усилия, включая действия президента США Дональда Трампа, направленные на достижение мира в Украине, не принесли желаемых результатов. По ее мнению, в худшем случае Украина будет вынуждена уступить часть своих территорий России.
Каллас высказала обеспокоенность ролью Китая на мировой арене. Она отметила, что «принудительные экономические практики» КНР и поддержка Пекином Москвы в украинском конфликте являются серьезными проблемами.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: