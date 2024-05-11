На Украине признали неуязвимость «танков-мангалов» для дронов ВСУ

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Российские «танки-мангалы» неуязвимы для украинских беспилотников на поле боя. Об этом полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил на своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что FPV-дроны в настоящее время являются основным оружием украинских войск. Однако так называемый «танк-мангал» оказался неуязвимым для них.
Стариков посчитал парадоксальным, что такие танки, оснащённые дополнительной бронёй, показывают высокую эффективность на поле боле.
Ранее о мощности российского танка также сообщал военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс. По его словам, украинские войска тратят очень много FPV-дронов, чтобы бороться с «царь-мангалом», оснащённым необычной бронёй.
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Стариков посчитал парадоксальным, что такие танки, оснащённые дополнительной бронёй, показывают высокую эффективность на поле боле.
Ранее о мощности российского танка также сообщал военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс. По его словам, украинские войска тратят очень много FPV-дронов, чтобы бороться с «царь-мангалом», оснащённым необычной бронёй.
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Анастасия Чинкова