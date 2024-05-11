Наступление ВС РФ на Харьков, эвакуация из Волчанска: Последние новости СВО

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Вооружённые силы РФ ведут активные наступательные действия в Харьковской области, эту информацию подтвердили как с украинской стороны, так у главного союзника Киева — в администрации американского президента.
О последних событиях, происходящих на полях специальной военной операции, расскажет редакция «Радио 1».
По информации Telegram-канал «Военное дело», российская армия наступает под Харьковом на пяти направлениях. Аналогичную информацию сообщает и «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По словам военкоров, ВС РФ успешно продвинулись на участке сёл Стрелечье-Красное-Пыльная-Борисовка в направлении Липцов, а также у посёлка Плетневка к Волчанску. Эти данные подтверждают работающие на украинскую армию военные аналитики, которые публикуют карты с продвижением российских войск. Так, украинские боевики потеряли контроль над пятью населёнными пунктами.
Также сообщалось, что на Харьковском направлении боевики Вооружённых сил Украины добровольно сдаются в плен ВС РФ. «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовала фотографии сдавших боевиков.
10 мая в Министерстве обороны Украины сообщили, что ВСУ перебросили свои резервные подразделения на волчанское направление Харьковской области. Отмечалось, что подмога направлена для усиления украинской обороны.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российская армия начала наступление на Харьков. По его словам, Вашингтон знал, что Москва готовится наступать на Харьковскую область, и активно готовился к этому вместе с Киевом.
Кирби подчеркнул, что часть вооружения, которое США предоставили Украине в новом пакете военной помощи, уже поступила в ряды ВСУ.
Позже американский лидер Джозеф Байден поручил направить в помощь Вооружённым силам Украины ещё 400 миллионов долларов.
10 мая глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили сообщил о начале эвакуации мирного населения, его слова приводит РБК. Отмечается, что из города вывезли всех детей, а основная масса населения уезжает на личном транспорте.
Киевский режим эвакуирует людей из Волчанска, а также из близлежащих населённых пунктов.
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ВС РФ ведут наступление под Харьковом на пяти направлениях
Также сообщалось, что на Харьковском направлении боевики Вооружённых сил Украины добровольно сдаются в плен ВС РФ. «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовала фотографии сдавших боевиков.
ВСУ перебрасывают свои резервы в Харьковскую область
10 мая в Министерстве обороны Украины сообщили, что ВСУ перебросили свои резервные подразделения на волчанское направление Харьковской области. Отмечалось, что подмога направлена для усиления украинской обороны.
Кирби заявил о начале наступления ВС России на Харьков
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российская армия начала наступление на Харьков. По его словам, Вашингтон знал, что Москва готовится наступать на Харьковскую область, и активно готовился к этому вместе с Киевом.
Кирби подчеркнул, что часть вооружения, которое США предоставили Украине в новом пакете военной помощи, уже поступила в ряды ВСУ.
Позже американский лидер Джозеф Байден поручил направить в помощь Вооружённым силам Украины ещё 400 миллионов долларов.
Эвакуация населения из Волчанска
10 мая глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили сообщил о начале эвакуации мирного населения, его слова приводит РБК. Отмечается, что из города вывезли всех детей, а основная масса населения уезжает на личном транспорте.
Киевский режим эвакуирует людей из Волчанска, а также из близлежащих населённых пунктов.
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Евгения Парфентьева