В Киеве испугались невидимой ракеты, разнесшей Трипольскую ТЭС

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Системам слежения не удалось засечь ракету, ударившую по Трипольской ТЭС под Киевом. Об этом заявил украинский авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель «КБ Антонов» Константин Криволап в эфире телеканала «Прямой».
«То, что мы видели в ситуации с Трипольской ТЭС… Вот у меня есть версия, как это все могло быть, потому что с нашей стороны не было даже попыток что-то сбить с того направления — оно пришло и зашло», — заявил он.Эксперт отметил, что в основном, Киев и его округи защищают американские ЗРК Patriot и другие системы, которые получают информацию от спутников и западных самолетов AWACS, котоыре летают вдоль западной границы Украины.
Как утверждает Криволап, крылатая ракета, которая попала по ТЭС, с помощью режима сканирования рельефа местности летела крайне низко над поверхностью. Помимо этого, она обладала малым тепловым следом и радиолокационной заметностью.
Эксперт сделал вывод, что Украине уже сейчас не хватает радаров для наблюдения за воздушным пространством.
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Алина Юрчак