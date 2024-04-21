На Украине признали отправку повесток умершим гражданам

Рассылка повесток умершим украинцам происходит из-за того, что военнообязанные своевременно не обновляют свои данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщили в ТЦК по городу Киеву.