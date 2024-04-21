На Украине признали отправку повесток умершим гражданам

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Рассылка повесток умершим украинцам происходит из-за того, что военнообязанные своевременно не обновляют свои данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщили в ТЦК по городу Киеву.
Ранее в сети распространилась информация о том, что повестка пришла на имя умершего украинца по адресу его прижизненного проживания в Киеве.
В ТЦК отметили, что такие случаи нередки из-за устаревшей информации в базах.
Ранее «Судебно-юридическая газета» Украины сообщала, что в рамках обновлённого закона о мобилизации гражданам будут отправлять документы-«требования». Их вручат тем, кто не явился в военкомат, не прошёл военно-врачебную комиссию или не обновил данные в течение 60 дней.
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Анастасия Чинкова