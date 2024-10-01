На Украине предрекли судьбу боевикам ВСУ в Угледаре

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Группу украинских боевиков ликвидируют в Угледаре, поскольку им не приказали покинуть город. Об этом в беседе с журналистом Александром Шелестом* заявил отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.
«Подразделению, которое взято в окружение, должны были дать команду отойти. Ну раз команду не дали, они остались. А раз остались, то они прекрасно понимают, что все погибнут», — сказал собеседник.Стариков добавил, что ВСУ находятся в такой ситуации, потому что недооценили российскую армию.
«Противник, оказывается, — не тот, что по телевизору показывают…» — резюмировал офицер в отставке.
Ранее сообщалось, какие населенные пункты освободили от ВСУ российские военные.
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*Признан иноагентом в РФ
Никита Кротов