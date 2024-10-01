Российские военные освободили Крутой Яр в ДНР и Вишневое под Харьковом

Фото: Минобороны РФ
Российские вооруженные силы освободили от боевиков село Вишневое в Харьковской области, а также Крутой Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны 1 октября.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населенный пункт Вишневое Харьковской области», — цитирует Министерство обороны РИА Новости.Накануне заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил о продвижении российской армии по двум направлениям в Курской области. Два участка региона зачистили от противника.
Также утром 1 октября группа англоязычных иностранных наемников ВСУ попала в засаду ВС РФ под Кременной в ЛНР.
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Лия Мурадьян