На Украине признали способность ВС РФ за считанные минуты нанести авиаудар по ВСУ

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Армия России может оперативно нанести авиаудар по позициям ВСУ сразу после их обнаружения. Об этом рассказал экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
«Сейчас они, по всей видимости, построили современный разведывательно-ударный комплекс, связали это все в рамках сетецентрической войны, и как только получили разведданные, тут же информация пошла наверх, и тут же ввели полетное задание, и сразу же прилетело. То есть, минута-две-три прошло», — так Стариков объяснил потерю ПВО Patriot в зоне спецоперации.
Он уточнил, что теперь российские бойцы могут оперативно наносить авиаудары по украинским целям сразу после их обнаружения. Кроме того, Стариков считает, что ВС РФ перешли на новый уровень в плане военной мощи, что существенно осложняет ситуацию для ВСУ.
Напомним, 9 марта Минобороны опубликовало видео на котором зафиксировано попадание ракеты комплекса «Искандер-М» по украинской технике в районе Покровска в ДНР. По данным ведомства, ударом был уничтожен ЗРК С-300, а также два американских ЗРК Patriot. Это уже не первый случай поражения ЗРК Patriot российскими военными: в конце февраля ЗРК Patriot также были атакованы высокоточным оружием, и тогда пострадали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Элина Позднякова