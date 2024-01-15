На Украине признали западное происхождение всего высокоточного оружия ВСУ

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Всё высокоточное оружие, имеющееся в распоряжении украинских военных, произведено на Западе. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
В интервью изданию «РБК - Украина» он признал, что всё высокоточное вооружение, которое имеется в частях и подразделениях ВСУ, западного производства. По словам главы ГУР, большинство артиллерийских снарядов для орудий калибра НАТО (155 миллиметров) также произведены за рубежом.
Скибицкий отметил, что Киев надеется на продолжение поддержки со стороны западных союзников, так как без их помощи продолжать военные действия будет достаточно сложно, а в некоторых сферах — просто невозможно.
Ранее западные СМИ писали, что Россия ежедневно производит десять тысяч фугасных снарядов, в то время как Украина — лишь две тысячи. Это негативно сказывается на боеспособности ВСУ как при оборонительных, так и при наступательных действиях.
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Скибицкий отметил, что Киев надеется на продолжение поддержки со стороны западных союзников, так как без их помощи продолжать военные действия будет достаточно сложно, а в некоторых сферах — просто невозможно.
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Александр Бойцов