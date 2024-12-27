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Молодые и даже юные украинцы должны осознавать, что им придётся воевать в будущем, причём в самом ближайшем. Об этом заявил лейтенант националистического батальона ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка.
Его слова приводит украинский телеграм-канал «Политика Страны».
Он также призвал готовить украинских подростков к «затяжной и жестокой войне». По словам Ябчанки, Украина исчезнет, если её граждане откажутся воевать. Он считает, что каждый гражданин страны постоянно должен держать в голове мысль о тотальной мобилизации.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, заявил, что Соединённым Штатам следовало бы поддержать отправку на фронт сотрудников СБУ вместо мобилизации 18-летних украинцев.
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«18-летние и 15-летние должны осознавать, что с высокой вероятностью им придется воевать», — заявил офицер националистов.
Он также призвал готовить украинских подростков к «затяжной и жестокой войне». По словам Ябчанки, Украина исчезнет, если её граждане откажутся воевать. Он считает, что каждый гражданин страны постоянно должен держать в голове мысль о тотальной мобилизации.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, заявил, что Соединённым Штатам следовало бы поддержать отправку на фронт сотрудников СБУ вместо мобилизации 18-летних украинцев.
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Александр Бойцов