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С территории Украины поступают сигналы с просьбами местного населения ударить по Банковой улице Киева. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, именно в этом месте располагается большинство руководителей киевского режима.
«С территории Украины постоянно поступают сигналы от угнетаемого режимом Зеленского народа с просьбой ударить по Банковой улице, где наибольшая концентрация продавшихся Западу кровопийц. Видимо, считая, что это будет наиболее гуманный способ возмездия для предателей, принесших много горя украинскому и российскому народам», — пояснил Шеремет в беседе NEWS.ru.Парламентарий также добавил, что решение о применении ракетного комплекса «Орешник» могут принимать только президент России Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов. И это решение, подчеркнул он, будет принято в наиболее удобное для страны время.
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