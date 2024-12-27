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«Удар по Банковой»: в Госдуме рассказали, о чем просят украинцы

Депутат Шеремет: с Украины поступают просьбы ударить по Банковой улице Киева
Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

С территории Украины поступают сигналы с просьбами местного населения ударить по Банковой улице Киева. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, именно в этом месте располагается большинство руководителей киевского режима.


«С территории Украины постоянно поступают сигналы от угнетаемого режимом Зеленского народа с просьбой ударить по Банковой улице, где наибольшая концентрация продавшихся Западу кровопийц. Видимо, считая, что это будет наиболее гуманный способ возмездия для предателей, принесших много горя украинскому и российскому народам», — пояснил Шеремет в беседе NEWS.ru.
Парламентарий также добавил, что решение о применении ракетного комплекса «Орешник» могут принимать только президент России Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов. И это решение, подчеркнул он, будет принято в наиболее удобное для страны время.

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В Госдуме раскрыли, когда будет снова применен «Орешник»
Депутат Колесник: новый удар «Орешником» должен быть неожиданным для Украины
27 декабря 2024, 16:02

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Новый удар ракетным комплексом «Орешник» может произойти в любое время, так как он должен быть неожиданным для Киева. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.
«Самый нокаутирующий удар — не самый сильный, а неожиданный. Может, через минуту, может, через день, может, через десять дней, но в нужный момент и по нужным целям. Естественно, в случае нанесения по России дальнобойных ударов. Мы еще, кстати, за Казань не рассчитались», — пояснил парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Колесник также подчеркнул, что на Украине остается достаточное количество целей, по которым можно ударить «Орешником». Потому последнее слово, добавил он, остается за Россией.

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На Украине призвали готовить к войне подростков
27 декабря 2024, 15:42

Фото: istockphoto/Olena_Z

Молодые и даже юные украинцы должны осознавать, что им придётся воевать в будущем, причём в самом ближайшем. Об этом заявил лейтенант националистического батальона ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка.
Его слова приводит украинский телеграм-канал «Политика Страны».

«18-летние и 15-летние должны осознавать, что с высокой вероятностью им придется воевать», — заявил офицер националистов.

Он также призвал готовить украинских подростков к «затяжной и жестокой войне». По словам Ябчанки, Украина исчезнет, если её граждане откажутся воевать. Он считает, что каждый гражданин страны постоянно должен держать в голове мысль о тотальной мобилизации.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, заявил, что Соединённым Штатам следовало бы поддержать отправку на фронт сотрудников СБУ вместо мобилизации 18-летних украинцев.

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Врач назвал поразившую его деталь после спасения выживавшего в окружении бойца СВО
Врача в спасенном из окружения ВСУ бойце с позывным Кузбасс поразила обувь
27 декабря 2024, 15:28

Фото: iStock/sergeyryzhov

Врач с позывным Батя, который осматривал военного с позывным Кузбасс, который прошёл восемь километров за десять часов и выбрался из окружающего ВСУ в Курской области, рассказал о поразившей его в бойце детали. Об этом сообщает RT.
Медика поразило, что боец, прошедший такой длинный путь, был в тонких резиновых сапогах. После он предоставил Кузбассу зимние сапоги с тёплыми чулками.

Военный, которому удалось выбраться из окружения, рассказал, что медики быстро привели его в чувство. В настоящее время он проходит лечение. Он восстановится полностью, однако пока его ноги малочувствительны.

Кузбасс подчеркнул, что чувствует себя уже намного лучше и считает своё спасение чудом.

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Киев ведет кампанию психологического террора против сотрудников Запорожской АЭС
Постпред Ульянов: Киев через соцсети терроризирует сотрудников ЗАЭС
27 декабря 2024, 15:07

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Киев продолжает осуществлять кампанию психологического террора в отношении сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) через социальные сети. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.
На различных открытых информационных ресурсах распространяются угрозы в адрес работников станции, что создает напряженную атмосферу среди персонала.

Ситуация обострилась после террористического акта, произошедшего 4 октября, когда был подорван автомобиль начальника бюро пропусков ЗАЭС Андрея Короткого. В результате взрыва он получил серьезные травмы и скончался. Этот инцидент подчеркивает опасности, с которыми сталкиваются сотрудники ЗАЭС в текущих условиях.

«Украинская сторона через соцсети осуществляет кампанию психологического террора в отношении сотрудников ЗАЭС. На различных открытых информационных ресурсах распространяются угрозы возможных расправ над ними. 4 октября Украина совершила террористический акт, подорвав автомобиль начальника бюро пропусков ЗАЭС Андрея Короткого. От полученных травм он скончался. Так что ситуация остается непростой», — отметил Ульянов.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это крупнейшая атомная станция в Европе по количеству блоков и установленной мощности, состоящая из шести энергоблоков мощностью по 1 гигаватту каждый.

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#заэс
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Путин сообщил, что получает информацию о ситуации на фронте «днём и ночью»
27 декабря 2024, 15:04

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин рассказал, что днём и ночью получает сведения о ситуации в зоне СВО. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Глава государства сообщил, что не будет вдаваться в детали о происходящем на каждом участке фронта. Однако подчеркнул, что ежедневно днём и ночью интересуется происходящим.

Также Путин отметил, что поинтересовался у командиров, как военные преодолевают водные преграды. Ему ответили, что вброд, в связи с чем глава государства подчеркнул, что прямо сейчас военные «идут по грудь в воде и автоматы несут сверху». Они защищают Россию.

Президент подчеркнул, что военные где-то используют технические средства, а где-то могут обходиться без них.

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#минобороны
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В зоне СВО погиб комбат с позывным «Сатурн»
27 декабря 2024, 14:51

Фото: iStock/nga

В зоне спецоперации при выполнении боевой задачи погиб комбат добровольческого отряда Иван Оголенко с позывным «Сатурн». Об этом сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
«Вечная и светлая память тебе, герой! Ты пал смертью храбрых, отдав все силы и жизнь делу Победы над врагом. Помню тебя, Ваня, и всегда буду помнить. Помнить и мстить за тебя», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Он пообещал мстить за всех товарищей, которые достойно защищали родину и честь и погибли при выполнении боевых задач в зоне проведения российской спецоперации.

Ранее стало известно, что боец ВС РФ из Кемеровской области с позывным «Кузбасс» вместе с сослуживцами оказался в окружении ВСУ в Курской области при выполнении боевого задания, однако смог выбраться живым, благодаря смекалке и огромному желанию жить.

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В Подмосковье школьниц привлекли к двухчасовому изготовлению окопных свечей
В Балашихе школьниц привлекли к двухчасовому изготовлению окопных свечей
27 декабря 2024, 14:16

Фото: iStock/hxdbzxy

В подмосковной Балашихе ученицы 9 класса школы №1 приняли участие в двухчасовом мастер-классе по изготовлению окопных свечей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Мероприятие прошло в фонде «Защита» и стало инициативой самих школьниц, которые захотели сделать новогодний подарок для бойцов специальной военной операции.

После основных учебных занятий девятиклассницы отправились в фонд с двумя пересадками, чтобы своими руками создать полезные для солдат изделия. В школе подчеркнули, что девочки осознают важность своего участия.

Заместитель директора школы по воспитательной работе отметила, что планируется наладить процесс изготовления окопных свечей и маскировочных сетей непосредственно в стенах учебного заведения.

«У нас есть мечта установить станок для плетения маскировочных сетей и организовать производство свечей прямо в школе. Мы хотим, чтобы это стало нормой для наших учеников», — рассказала она.

В ближайших планах школы — создание волонтерских отрядов в каждом классе и составление графика мероприятий, направленных на помощь фронту.

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Суд отправил под арест жителя Сахалина за сотрудничество с СБУ
27 декабря 2024, 14:11

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

На Сахалине сотрудники регионального управления ФСБ задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Сахалинской области. Установлено, что мужчина установил контакт в Сети с представителем СБУ и выполнял задание кураторов по сбору стратегически важной информации и фотоматериалов о Вооруженных силах России. Для этого он направился в Белгородскую область.

Собранную информацию сахалинец передавал в СБУ с помощью мессенджеров. Следователи региона возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК России — сотрудничество с иностранным государством, международной или иностранной организацией. Сахалинец заключен под стражу. Следствие по делу продолжается.

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В ВСУ рассказали, как ТЦК выполняют план по мобилизации за счёт «алкоголиков на лавочках»
Боец ВСУ Черный: ТЦК выполняют план благодаря «алкоголикам на лавочках»
27 декабря 2024, 14:11

Фото: iStock/Olena_Z

На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) иногда выполняют план по мобилизации за счёт «алкоголиков на лавочках». Об этом сообщил боец ВСУ Антон Черный, чьи слова привод местное издание ТСН.
Он заявил, что сталкивался с ситуациями, когда алкоголь становится элементом контроля. Если выпивший человек вдруг «проштрафился», то он уже находится под контролем. Боец предположил, что и само командование ВСУ может само провоцировать такие моменты, чтобы оказывать влияние на личный состав.

Черный отметил, что такой способ покрывать план по мобилизации является самым простым путём для «получения премий» сотрудниками военкоматов.

Также боец подчеркнул, что военкомы не останавливают на дорогах дорогие автомобили в рамках выполнения плана.

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