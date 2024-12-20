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«Ад»: На Украине призвали к эвакуации из подконтрольного ВСУ Херсона

Назначенный Киевом глава Херсонской ОВА Прокудин призвал жителей к эвакуации
Фото: istockphoto/Aleksandr Mokshyn

Фото: istockphoto/Aleksandr Mokshyn

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин опубликовал обращение в своем Telegram-канале, в котором призвал жителей Херсона и его пригородов к эвакуации.
Он отметил, что регион сталкивается с массированными обстрелами, в результате которых страдает критическая инфраструктура. Прокудин описал текущую ситуацию как «ад».

Прокудин предупредил о предстоящих тяжелых днях и подчеркнул, что напряженность сохранится на протяжении всех праздников. Он призвал граждан не выходить на улицы без необходимости и настоятельно рекомендовал эвакуироваться в более безопасные районы области и других регионов Украины.



Военные ВС РФ регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. По словам президента России Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в РФ.

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#военные
#всу
#вс рф
За неделю на линии боевого соприкосновения в плен сдались 59 украинских военных
20 декабря 2024, 12:47

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

На фоне продолжающихся боевых действий в рамках специальной военной операции, Минобороны России сообщило о том, что за последнюю неделю 59 украинских военнослужащих сдались в плен российским подразделениям. Об этом МО проинформировало в своей сводке.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

На Украине призвали к эвакуации из подконтрольного ВСУ Херсона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
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#сво
#всу
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#удар
#сбу
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Российские военные освободили Успеновку и Новопустынку в ДНР
20 декабря 2024, 12:21

Фото: istockphoto/rarrarorro

Российские военные освободили Успеновку и Новопустынку в ДНР. Об этом проинформировало Минобороны РФ в своей сводке.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее стало известно, что российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Берестки в Донецкой народной республике.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. В июне президент предложил варианты мирного разрешения конфликта, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России.

Ранее стало известно, что на Украине призвали к эвакуации из подконтрольного ВСУ Херсона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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Взвод ВСУ под видом бойцов ВС РФ расстреливал мирных жителей Курской области
20 декабря 2024, 11:40

Фото: iStock/Artem Zakharov

Военнопленный боец ВСУ Богдан Никитченко рассказал, что украинский взвод пулемётчиков под видом российских военных расстреливал мирных жителей в Курской области. Кадры с его рассказом представила пресс-служба Минобороны России.
Пленный рассказал, что взвод пулемётчиков ВСУ, в составе которого было порядка десяти человек, заходил в российские населённые пункты и расстреливал мирных жителей и военных под видом бойцов ВС РФ.

Также солдат подчеркнул, что командование ВСУ в настоящее время отправляет в Курскую область «всех, кого можно нагнать», поскольку армия не может удержать занятые позиции.

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#сво
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Очевидцы сообщили о пожаре около военного завода «Артем» в Киеве после серии взрывов
ТАСС: в районе военного завода Артем виден пожар после серии взрывов в Киеве
20 декабря 2024, 11:31

Фото: iStock/Distortion Media

Очевидцы сообщают о пожаре в районе военного завода имени Артема в Киеве после прошедшей серии взрывов. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что возгорание замечено около оборонного предприятия после взрывов на станции метро «Лукьяновская».

Ранее в этот день Telegram-канал SHOT писал, что ВС РФ наносят массированный удар по Украине. По предварительным сведениям, под удары попали центры принятия решений и энергообъекты.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Киеве в результате удара получила повреждения тепломагистраль. Кроме того, пожар вспыхнул в Шевченковском районе украинской столицы.

Кроме того, украинское издание «Страна» пишет, что после обстрела загорелись склады в Бориспольском районе Киевской области.

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#пво
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Появилось видео подрыва пятиэтажки с ВСУ методом «донецкого регби»
20 декабря 2024, 11:14

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Опубликованы кадры уничтожения пятиэтажного дома, в котором находились бойцы ВСУ. Видео метода «донецкого регби» представлено в Telegram-канале WarGonzo.
В посте указано, что российские военные под прикрытием дружественного огня забрасывают противотанковые мины в каждый из подъездов дома, после чего в течение нескольких секунд здание складывается.

Эту операцию в районе Курахово в ДНР провели штурмовики 110-й бригады ВС РФ.

Ранее телеканал RT рассказал историю российского бойца, который получил 50 осколочных ранений, но смог выжить, два дня ползком добираясь до своих. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
#сво
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Армия РФ нанесла удар по пункту управления СБУ
20 декабря 2024, 11:11

Фото: iStock/ zim286

Армия России нанесла групповой удар по пункту управлению СБУ, сообщили в Минобороны РФ.
В ответ на удар Вооружённых сил Украины по Ростовской области Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар по пункту управления СБУ, КБ «Луч», позиции ЗРК Patriot.

Министерство обороны России обратило внимание, что они достигли цели российского группового удара по Украине и поразили все объекты.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территорией России. По итогам 2024 года, как ранее сообщал Путин, ВС РФ освободили 189 населённых пунктов. Глава государства призвал продолжать укрепление обороноспособности и развивать российскую армию. Для этого, в частности, будет налажен серийный выпуск новейшего ракетного комплекса «Орешник».

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#сво
#вс рф
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#сбу
#ростовская область
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Стали известны имена двух людей, мешающих закончить конфликт на Украине
Депутат Рады Дмитрук: заключению мира на Украине мешают Зеленский и Ермак
20 декабря 2024, 10:57

Фото: istockphoto/reflection_art

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук выразил резкую критику в адрес Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака. Политик заявил, что именно они мешают заключению мира на Украине, комментируя их негативную реакцию на недавнюю прямую линию президента России Владимира Путина, который заявил о готовности начать мирные переговоры без предварительных условий.
Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале. По его словам, Ермак и Владимир Зеленский — это враги Украины и всего украинского народа.

Он отметил, что сейчас появился шанс на мир, но они делают все возможное, чтобы сорвать мирные инициативы. Депутат также подчеркнул, что оба должны понести ответственность за свои действия, которые, по его мнению, приводят к гибели украинцев и разрушению страны.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В июне президент РФ Владимир Путин предложил варианты мирного разрешения конфликта на Украине, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России. Однако после атаки украинских вооруженных сил на Курскую область Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто наносит удары по гражданским объектам.

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#всу
#вс рф
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В окрестностях аэропорта Борисполь под Киевом загорелись склады после взрывов
20 декабря 2024, 10:37

Фото: istockphoto/abadonian

Неподалёку от аэропорта Борисполь в Киевской области загорелись склады. Пожар возник после серии ударов, нанесённых Вооружёнными силами РФ.
Для ликвидации возгорания привлечены пожарные аэропорта, спасатели из Киева и специальный пожарный поезд, сообщает «РБК-Украина» в своём телеграм-канале. Местные органы власти предоставили автомобили для подачи воды. Складские помещения загорелись на площади 15 тысяч квадратных метров.

Пожар возник в ночь на 20 декабря после серии взрывов в результате ударов, нанесённых российскими войсками. Распространение огня было остановлено около 4:05 по местному времени (5:05 по московскому). Тушение пожара продолжается. Сообщается, что жертв и пострадавших нет.

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Военные ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ в Курахово
20 декабря 2024, 10:36

Фото: istockphoto/Олег Копьёв

Военнослужащие 51-й армии России провели успешную операцию по уничтожению опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоэтажном жилом доме в Курахово. В ходе операции были использованы противотанковые мины, которые были заброшены в подъезды здания. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ситуация для ВСУ в Курахово является критической, и взятие города – это лишь вопрос времени. Он подчеркнул важность Курахово как стратегического объекта.

Курахово, расположенное в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска), представляет собой крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Взятие города откроет российским войскам путь для дальнейшего продвижения к западной границе ДНР, что может существенно изменить ситуацию на фронте.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#днр
#сво
#всу
#денис пушилин
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