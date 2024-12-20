«Ад»: На Украине призвали к эвакуации из подконтрольного ВСУ Херсона

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Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин опубликовал обращение в своем Telegram-канале, в котором призвал жителей Херсона и его пригородов к эвакуации.
Он отметил, что регион сталкивается с массированными обстрелами, в результате которых страдает критическая инфраструктура. Прокудин описал текущую ситуацию как «ад».
Прокудин предупредил о предстоящих тяжелых днях и подчеркнул, что напряженность сохранится на протяжении всех праздников. Он призвал граждан не выходить на улицы без необходимости и настоятельно рекомендовал эвакуироваться в более безопасные районы области и других регионов Украины.
Военные ВС РФ регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. По словам президента России Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в РФ.
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Прокудин предупредил о предстоящих тяжелых днях и подчеркнул, что напряженность сохранится на протяжении всех праздников. Он призвал граждан не выходить на улицы без необходимости и настоятельно рекомендовал эвакуироваться в более безопасные районы области и других регионов Украины.
Военные ВС РФ регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. По словам президента России Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в РФ.
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Дарья Осипова