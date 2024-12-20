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Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук выразил резкую критику в адрес Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака. Политик заявил, что именно они мешают заключению мира на Украине, комментируя их негативную реакцию на недавнюю прямую линию президента России Владимира Путина, который заявил о готовности начать мирные переговоры без предварительных условий.
Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале. По его словам, Ермак и Владимир Зеленский — это враги Украины и всего украинского народа.
Он отметил, что сейчас появился шанс на мир, но они делают все возможное, чтобы сорвать мирные инициативы. Депутат также подчеркнул, что оба должны понести ответственность за свои действия, которые, по его мнению, приводят к гибели украинцев и разрушению страны.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В июне президент РФ Владимир Путин предложил варианты мирного разрешения конфликта на Украине, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России. Однако после атаки украинских вооруженных сил на Курскую область Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто наносит удары по гражданским объектам.
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Он отметил, что сейчас появился шанс на мир, но они делают все возможное, чтобы сорвать мирные инициативы. Депутат также подчеркнул, что оба должны понести ответственность за свои действия, которые, по его мнению, приводят к гибели украинцев и разрушению страны.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В июне президент РФ Владимир Путин предложил варианты мирного разрешения конфликта на Украине, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России. Однако после атаки украинских вооруженных сил на Курскую область Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто наносит удары по гражданским объектам.
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Дарья Осипова