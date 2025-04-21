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Заместитель директора института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины Александр Гладун заявил о необходимости мобилизации молодежи в возрасте 18-25 лет в условиях текущего демографического кризиса. В интервью украинскому СМИ он отметил, что снижение мобилизационного возраста должно зависеть от потребностей военных.
Гладун подчеркнул, что если военные нуждаются в призыве молодых людей, это необходимо для сохранения страны. Он также признал, что в случае гибели значительного числа молодежи в результате мобилизации, это может привести к еще большему сокращению населения в будущих поколениях.
Таким образом, вопрос мобилизации молодежи остается актуальным и вызывает активные обсуждения в обществе.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Иначе не будет страны, и тогда о какой демографии можно говорить?» — добавил он.
Таким образом, вопрос мобилизации молодежи остается актуальным и вызывает активные обсуждения в обществе.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова