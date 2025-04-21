Хинштейн: около 800 жителей курского приграничья были эвакуированы с середины марта

Певица Наргиз Закирова, известная своими яркими выступлениями, недавно провела серию концертов в Соединенных Штатах. Во время одного из выступлений артистка достала украинский флаг и обернувшись в него, заявив о своей мечте, чтобы жители Украины могли спать с открытыми окнами. Об этом информирует Telegram-канал «Хуже и не скажешь!».