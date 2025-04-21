Хинштейн: около 800 жителей курского приграничья были эвакуированы с середины марта

Эвакуированные из Суджи мирные жители (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)
Общее количество жителей Курской области, которые были вывезены из ранее оккупированных Вооружёнными силами Украины (ВСУ) территорий начиная с 12 марта, составляет 797 человек по состоянию на 20 апреля. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн на заседании областного правительства.
По информации МЧС, людей доставляют в пункты временного размещения, где им оказывается необходимая помощь, в частности помогают восстановить утерянные документы. Также с эвакуированными жителями работают психологи МЧС России и специалисты других ведомств.
В ведомстве отметили, что доступен телефон горячей линии в круглосуточном режиме. По нему можно уточнить списки людей, эвакуированных из приграничных районов, наличие мест в пунктах временного размещения.
Как ранее сообщало Минобороны, 19 апреля в результате переговоров с украинской стороной удалось вернуть 246 российских военных. Взамен переданы 246 пленных ВСУ.
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В ведомстве отметили, что доступен телефон горячей линии в круглосуточном режиме. По нему можно уточнить списки людей, эвакуированных из приграничных районов, наличие мест в пунктах временного размещения.
Как ранее сообщало Минобороны, 19 апреля в результате переговоров с украинской стороной удалось вернуть 246 российских военных. Взамен переданы 246 пленных ВСУ.
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Анастасия Чубина