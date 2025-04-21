В Новосибирске разработали защиту для падающих беспилотников

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Новосибирские учёные разработали защиту для беспилотников: после падения с высоты дроны не разобьются, и их снова можно будет запускать. Об этом сообщили в Новосибирском государственном техническом университете.
Уточняется, что защита представляет собой сферу из карбоновых трубок и скрепляющих их пластмассовых перемычек, внутрь которой можно поместить семидюймовый квадрокоптер.
Благодаря небольшому весу сферы беспилотник способен передвигаться вместе с ней. При этом при падении дрон не сломается, так как конструкция надёжно защитит даже в том случае, если он упадёт с высоты около десяти метров.
Учёные отметили, что новая разработка будет пользоваться спросом не только при работе с дронами в замкнутых пространствах. Карбоновая сфера также позволит уберечь беспилотный летательный аппарат от ударов о деревья. А если он упал, то после сможет самостоятельно взлететь.
По словам руководителя молодёжной научной лаборатории беспилотных авиационных систем вуза Дмитрия Сергеева, стоимость беспилотника с оборудованием может достигать нескольких миллионов рублей, поэтому требуется защита. Также разработка не стоит больших денег: учёные сообщили, что цена не превысит 7 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области испытали дрон-перехватчик со скоростью 318 км/ч. Данный беспилотник используется для поражения вражеских дронов, включая дроны самолётного типа, которые пытаются бить по объектам в тыловых районах РФ.
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Благодаря небольшому весу сферы беспилотник способен передвигаться вместе с ней. При этом при падении дрон не сломается, так как конструкция надёжно защитит даже в том случае, если он упадёт с высоты около десяти метров.
Учёные отметили, что новая разработка будет пользоваться спросом не только при работе с дронами в замкнутых пространствах. Карбоновая сфера также позволит уберечь беспилотный летательный аппарат от ударов о деревья. А если он упал, то после сможет самостоятельно взлететь.
По словам руководителя молодёжной научной лаборатории беспилотных авиационных систем вуза Дмитрия Сергеева, стоимость беспилотника с оборудованием может достигать нескольких миллионов рублей, поэтому требуется защита. Также разработка не стоит больших денег: учёные сообщили, что цена не превысит 7 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области испытали дрон-перехватчик со скоростью 318 км/ч. Данный беспилотник используется для поражения вражеских дронов, включая дроны самолётного типа, которые пытаются бить по объектам в тыловых районах РФ.
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Анастасия Чубина