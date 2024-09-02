На Украине призвали отставить главу Минобороны после крещения  F-16

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Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал отправить в отставку министра обороны Украины Рустема Умерова. Эти заявления Соскин сделал на своем YouTube-канале.
Таким образом он высказался о заявлении главы Министерства обороны о том, что отставка командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука*не имеет никакого отношения к сбитому истребителю F-16. По словам Соскина, заявление Умерова о ротации кадров – очень наглая отговорка и словесный бред.
Ранее, 28 августа, стола известно об уничтожении первого F-16 ВСУ. Предполагалось, что истребитель находился на военном аэродроме в Хмельницкой области. Позже украинские военные признали потерю F-16 и его пилота Алексея Меся.
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«После этого его надо просто выгнать с должности министра обороны. На Украине не было более некомпетентного, провального и неудачного министра обороны, чем этот Умеров», – высказался бывший советник Кучмы.
Ранее, 28 августа, стола известно об уничтожении первого F-16 ВСУ. Предполагалось, что истребитель находился на военном аэродроме в Хмельницкой области. Позже украинские военные признали потерю F-16 и его пилота Алексея Меся.
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Александр Климов