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Бить детей прутом за использование русского языка призвал советский и украинский актер Богдан Бенюк. Его цитируют СМИ Украины.
«Берешь прут. И (бьешь. — Прим. ред.) прутом, чтобы он забыл на веки вечные о том, что есть русский язык. <…> Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших», — сказал артист.
Обозреватели подчеркнули, что конституция Украины гарантирует свободное развитие и использование русского языка. В 2013-2014 гг. на Украине произошел госпереворот. В 2015 году в силу вступил закон о декоммунизации. В республике начали уничтожать все, что связано с русским миром: памятники и книги. Кроме того, на Украине периодически происходят конфликты на фоне прослушивания гражданами российской музыки.
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