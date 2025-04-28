Политолог Коньков: Киев спекулирует, когда говорит о недостаточной помощи США

Двойняшкам Лизе и Гарри уже 11 лет. Последние три года они живут вдали от России, а родителей видят лишь во время каникул или редких праздников. Недавно опубликованные фотографии удивили поклонников: Лиза и Гарри заметно повзрослели. Как ​сейчас выглядят и живут дети Пугачевой и Галкина* — в материале «Радио 1».