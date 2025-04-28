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Украинское руководство занимается спекуляциями, когда говорит о недостаточной помощи от Вашингтона. Так считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.
Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев теперь не может полагаться на помощь США.
Он отметил, что ВСУ пользуются разведданными и сведениями, предоставляемыми не только странами Запада, но и США. Эксперт уверен, что без западной поддержки украинская армия не сможет долго продолжать вести активные боевые действия.
При этом советник президента США Дональда Трампа Дэвид Сакс заявил, что Вашингтон не должен помогать Украине убивать русских, пишут argumenti.ru со ссылкой на RT.
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«Подобные заявления в большей степени носят спекуляционный характер в силу того, что, конечно, без поддержки Соединенных Штатов и как самостоятельной страной, и как ключевого игрока НАТО, конечно, Украина не продержится», — пояснил Коньков в беседе с «Известиями».
Он отметил, что ВСУ пользуются разведданными и сведениями, предоставляемыми не только странами Запада, но и США. Эксперт уверен, что без западной поддержки украинская армия не сможет долго продолжать вести активные боевые действия.
При этом советник президента США Дональда Трампа Дэвид Сакс заявил, что Вашингтон не должен помогать Украине убивать русских, пишут argumenti.ru со ссылкой на RT.
«Русские нам не враги. Мы не должны помогать их убивать», — отметил Сакс.
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Элина Позднякова