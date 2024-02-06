На Украине продлили военное положение и мобилизацию на три месяца

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Верховная Рада Украины утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения на 90 дней — до 13 мая 2024 года. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в Телеграм-канале.
Свои голоса за продления действия военного положения отдали 335 парламентариев, 20 человек воздержались. Отмечается, что ни один депутат не проголосовал против. Железняк добавил, что это было уже десятое подобное голосование.
За продолжение мобилизации проголосовало 323 депутата.
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