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На Украине продлили военное положение и мобилизацию на три месяца

Верховная рада Украины продлила военное положение на Украине до 13 мая
06 февраля 2024, 15:17
Фото: istock / krblokhin

Фото: istock / krblokhin

Верховная Рада Украины утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения на 90 дней — до 13 мая 2024 года. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в Телеграм-канале.

Свои голоса за продления действия военного положения отдали 335 парламентариев, 20 человек воздержались. Отмечается, что ни один депутат не проголосовал против. Железняк добавил, что это было уже десятое подобное голосование.

За продолжение мобилизации проголосовало 323 депутата.


Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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«Непреклонны»: На Западе раскрыли, кто может нанести ВСУ роковой удар
FT: Украина может остаться без помощи США из-за влияния Байдена
06 февраля 2024, 15:21

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украина может лишиться поддержки со стороны США из-за влияния бывшего американского лидера Дональда Трампа, об этом пишет Financial Times.
«Сенат США на этой неделе может согласовать пакет помощи, однако республиканцы в палате представителей абсолютно непреклонны. В результате остается все меньше шансов на то, что соответствующий законопроект пройдет через конгресс в ближайшие месяцы или даже в этом году», — прокомментировал сложившуюся ситуацию автор статьи.

В FT напомнили, что Трамп уже сейчас имеет достаточное влияния как на внешнюю политику Соединённых Штатов, так и на внутреннюю, при том, что президентские выборы ещё даже не начались.

В то же время, катастрофа на полях специальной военной операции для ВСУ становится всё более очевидной. Украинская армия страдает от нехватки снарядов и артиллерии, и, как заметил журналист, в текущем году ситуацию только усугубится в худшую сторону.

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#дональд трамп
#сша
#всу
#сво
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Из-за обстрела ВСУ села Бутово в ЛНР загорелась АЗС, повреждена пекарня
06 февраля 2024, 13:53

Фото: iStock/sarawutk

Украинская сторона ударила по селу Бутово в ЛНР, при ударе были повреждены гражданские объекты. Об этом сообщили в Старобельской администрации.
«ВСУ обстреляли населенный пункт Бутово Старобельского округа. Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS», — говорится в Telegram-канале.

После обстрела загорелась автозаправочная станция, также повреждено здание пекарни, которая располагается рядом. На место прибыли сотрудники МЧС, МВД, а также администрации округа. Возгорание было оперативно локализовано.

По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее украинские войска нанесли удар по Лисичанску. Снаряд попал в здание пекарни, в котором в этот момент находилось большое количество людей. По последним данным, число жертв возросло до 28 человек, среди которых 18 мужчин, девять женщин и один ребёнок. Пострадавшими числятся десять человек.

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Гладков: Беспилотник ВСУ атаковал белгородское село Новая Таволжанка
06 февраля 2024, 11:59

Фото: iStock/sommersby

Украинский беспилотник атаковал село Новая Таволжанка в Белгородской области, пострадавших нет. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате вражеской атаки повреждения получили три частных дома. Там выбиты стекла, а также посечены фасады и заборы. В настоящее время специалисты продолжают подворовой обход территории.

Утром 6 февраля Гладков также сообщал, что украинский беспилотник взорвался в городе Губкин Белгородской области. Пострадавших также удалось избежать. Глава региона уточнил, что в результате украинской атаки повреждены четыре частных дома. В жилых помещениях выбиты окна и посечены кровли, также пострадали фасады и заборы.

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#обстрел
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Боец СВО из Забайкалья выжил в бою благодаря оберегу, сделанному его женой
06 февраля 2024, 10:52

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российский боец, попавший под вражеский обстрел в зоне проведения спецоперации, выжил благодаря оберегу, который смастерила и подарила ему жена. Об этом забайкальское отделение «Народного фронта».
Согласно сообщению, ночью женщине позвонил ее муж, который находится в зоне СВО. Он сообщил ей о ранении: осколок снаряда попал в плечо. Если бы он пробил руку, то попал бы в сердце. Однако мужчина носил в плечевом кармане куклу-подорожницу, которую сделала для него его супруга. Осколок попал именно в то место.

После случившегося Екатерина решила, что такие куклы-обереги должны защищать всех российских военных. Она уже отправила в зону СВО более 500 изделий. К ней также присоединяются и другие женщины, которые хотят помочь российским бойцам.

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В ДНР сообщили об оставлении ВСУ крупного укреплённого района под Донецком
06 февраля 2024, 10:04

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Украинские войска оставили крупный укреплённый район под Донецком. Части ВСУ были вынуждены это сделать из-за катастрофических потерь и крайне сложных условий подвоза обеспечения.
Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. В разговоре с ТАСС он отметил, что под контроль подразделений Вооружённые сил РФ после этого манёвра противника перешёл значительный участок линии боевого соприкосновения.

Кимаковский подчеркнул, что отступить противника вынудило давление российских частей. В данном случае речь не идёт о каких-либо стратегических соображениях. Под непрекращающимися атаками, артиллерийским огнём и ударами беспилотников невозможно ни отвезти раненых в тыл, ни доставить боеприпасы, воду и продовольствие. Вот и пришлось украинцам отойти, заключил советник Пушилина.

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«Полная иллюзия»: В Германии выяснили, из-за чего поссорились Зеленский и Залужный
Рихтер: Зеленский и Залужный поссорились из-за возвращения территорий
06 февраля 2024, 09:52

Фото: iStock/Silent_GOS

Конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным произошёл из-за возвращения утраченных территорий, немецкий полковник в отставке Вольфганг Рихтер в интервью для NTV.
«Зеленский в своей риторике сфокусирован на возвращении утраченных территорий, возвращении к границам 1991 года. Залужный считает это полной иллюзией. Он трезво оценил военные возможности ВСУ и дал приказ уйти в оборону», — рассказал Рихтер.

По словам военного, именно по этой причине Зеленский задумывается о перестановках в украинском военном руководстве. Помимо этого, считает Рихтер, глава Украины видит в Залужном своего прямого политического конкурента и боится проиграть ему на выборах.

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Последние новости СВО: прорыв в Авдеевке и что затрудняет продвижение ВС РФ на фронте
Сводка событий СВО за сутки
06 февраля 2024, 09:23

Фото: iStock/booblik_uk

Массовое применение дронов ВСУ на линии фронта создает существенное препятствие при продвижении ВС РФ. О том, куда будут стянуты резервы украинской армии для усиления обороны, и где ВС РФ расширили зону контроля, читайте в материале «Радио 1».

Донецкое направление


Российские военные штурмовали Новомихайловку и Горловку. Продвижение зафиксировано на трассе М-30 в районе Первомайского, сообщает «WarGonzo».

ВС РФ также совершили прорыв на северо-востоке Авдеевки: огневой контроль установлен над Коксохимическим заводом сразу с двух направлений.

На севере города продолжатся основные бои за инициативу. В районе садового товарищества «Ивушка» и южнее села Веселое зафиксированы самые массированные взаимные обстрелы.

Купянское и Лиманское направления


Штурмовые отряды ВС РФ расширили зону контроля под Купянском и отразили семь атак ВСУ. Западный берег Оскола командование украинской армией намерено укрепить дополнительным личным составом. Резервы планируется перебросить через Харьков и Чугуев, сообщил в своем телеграм-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.

На Лиманском направлении российские бойцы пытаются продвинуться к Тернам через балку Широкий овраг. Существенные препятствия возникают из-за активного использования ВСУ дронов на этом участке.


Назван город Украины, который скоро может перейти под контроль ВС РФ
Назван город Украины, который скоро может перейти под контроль ВС РФ

Херсонское направление


ВС РФ атаковали позиции ВСУ в Крынках, но без продвижения.

Российские войска усилили удары по укреплениям ВСУ, используя фугасные авиабомбы для значительных разрушений и подавления активности украинских подразделений.

Места дислокации российских войск под постоянным обстрелом противника в Голой Пристани, Алёшках, Казачьих Лагерях и Корсунке. Российская артиллерия наносит удары по ВСУ в Днепровском, Херсоне, Дарьевке, Токаревке и Тягинке.

Запорожское направление


ВС РФ перешли в атаку западнее села Работино. Российская артиллерия наносит удары по ВСУ в Каменском, Малой Токмачке, Чаровном и Красном.

Российские бойцы отражают обстрелы ВСУ в Копанях, Новопрокоповке и Вербовом.

Артемовское направление


Севернее Андреевки ВС РФ вскрыли минометный расчет ВСУ и уничтожили его.

Российские бойцы зачищают подход к населенному пункту Богдановка. ВСУ стали активно применять тяжелые дроны типа «Баба Яга» в районе Часова Яра.

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#сво
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#контроль
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Ущерб от намеренно уничтоженных Киевом в Донбассе лесов исчисляется миллионами долларов
Документы о намеренном уничтожении Киевом лесов в Донбассе обнаружены в ЛНР
06 февраля 2024, 08:59

На освобождённой территории Луганской Народной Республики обнаружены документы и уголовные дела, которые свидетельствуют о том, что киевские власти намеренно уничтожали леса в Донбассе. Об этом сообщают сотрудники силовых ведомств нового российского региона.
Жители Станично-Луганского района и других деревень и сёл Севердонецкой агломерации ЛНР рассказывали, что в 2020 году начались подтопления домов, приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий из-за повышения уровня грунтовых и талых вод. Такая ситуация возникла после массовой вырубки лесов и последующих лесных пожаров в регионе, передает РИА Новости.

На тот момент указанные территории на тот момент находились под управлением Киева. Материалы уголовных дел о поджогах, найденные силовиками в Луганской областной прокуратуре, свидетельствуют о намеренном уничтожении украинскими властями лесов на территории Донбасса. По оценкам специалистов, только в одном лесничестве ущерб от этих варварских действий составил около 2,85 миллиона гривен (более 76 миллионов долларов).

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#ущерб
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#украина
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#донбасс
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Семь беспилотников ВСУ попытались атаковать Белгородскую область
Минобороны: над Белгородской областью за ночь сбили семь БПЛА ВСУ
06 февраля 2024, 07:49

Фото: iStock/Oselote

Минувшей ночью в небе над Белгородской областью уничтожено семь украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением семи БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что все вражеские беспилотники были ликвидированы в небе над Белгородской областью.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что украинский дрон взорвался в городе Губкин. Он уточнил, что никто не пострадал. Однако повреждения получили четыре частных домовладения. Подомовой обход продолжится с наступлением светлого времени суток.

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#губернатор
#дрон
#бпла
#Вячеслав Гладков
#минобороны рф
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